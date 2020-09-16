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132 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:54
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 5670 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
كما ذكر مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 132 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 18917 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و79 ألف حالة.
وتعافى 5809 من الإصابة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 890114 شخصا ، فيما توجد 170488 حالة نشطة.