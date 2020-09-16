العدوى ترجع "تدابير الإغلاق" إلى عاصمة إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

تعود إجراءات الاغلاق في بعض المناطق السكنية في مدريد، ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية، بحسب ما قالته الحكومة الإقليمية.

وقال نائب وزير الصحة الإقليمي انطونيو زاباتيرو، في مؤتمر صحفي، "علينا أن نتحرك في أسرع وقت، وبدء تطبيق إجراءات جديدة للحد من حرية الحركة والتجمعات".

ولم يحدد زاباتيرو ما هذه المناطق التي سوف تطبق عليها القيود الجديدة في مدريد أو المناطق المحيطة بها، ويشار إلى أن نحو 6.4 مليون نسمة يعيشون في منطقة مدريد الكبرى.