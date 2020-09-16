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الرئيسية | خارج الحدود | العدوى ترجع "تدابير الإغلاق" إلى عاصمة إسبانيا

العدوى ترجع "تدابير الإغلاق" إلى عاصمة إسبانيا

العدوى ترجع "تدابير الإغلاق" إلى عاصمة إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:40

تعود إجراءات الاغلاق في بعض المناطق السكنية في مدريد، ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في ظل ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية، بحسب ما قالته الحكومة الإقليمية.

وقال نائب وزير الصحة الإقليمي انطونيو زاباتيرو، في مؤتمر صحفي، "علينا أن نتحرك في أسرع وقت، وبدء تطبيق إجراءات جديدة للحد من حرية الحركة والتجمعات".

ولم يحدد زاباتيرو ما هذه المناطق التي سوف تطبق عليها القيود الجديدة في مدريد أو المناطق المحيطة بها، ويشار إلى أن نحو 6.4 مليون نسمة يعيشون في منطقة مدريد الكبرى.

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1 - fadyy الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 15:57
ايوى لعل اخوتنا يوعاو ويحتارمو التعليمات حيث العالم كلو ثالف فيروس بسيط ولكنه خربق ترتيبات العالم برمته لا اقتصاديا ولا اجتماعيا والله اهدينا نحبسو نفوسنا شوي بعدم الاختلاط والاكتضاض والكمامة اصبحت واجبة لمن يحب نفسه وغيره ايلى بغينا حريثنا مستقبلا خاصنا نصبرو شوي مع حلول الخريف لاكريب كثكتار اللهم عافينا ياربي
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