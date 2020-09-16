الأمن السوداني يعلن ضبط خلية إرهابية في الخرطوم

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الاربعاء، ضبط أخطر خلية ارهابية وأكبر كمية متفجرات في العاصمة الخرطوم.

ونقل موقع "باج نيوز" السوداني الإلكتروني عن النائب العام، تاج السر علي الحبر، قوله خلال مؤتمر صحفي إن "قوات الدعم السريع نصبت 12 كميناً أسفر عن ضبط 41 إرهابياً ومواد متفجرة خطرة بإمكانها أن تنسف العاصمة بأكملها".

من جانبه، كشف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة، القبض على خلية بحوزتها كمية كبيرة من المتفجرات.

وأشار المسؤول إلى أن المتفجرات تشمل 850 لوحا لمادة "تي أن تي" و3594 كبسولة تفجير، و13 لفة سلك تسجيل وأربع رزم من مسحوق نترات.

وكشف العميد أن جزء من المتفجرات المضبوطة استخدمت في محاولة استهداف موكب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك في شهر مارس الماضي.