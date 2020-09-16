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الرئيسية | خارج الحدود | خبراء أمميون ينادون بالإفراج عن صحافي جزائري

خبراء أمميون ينادون بالإفراج عن صحافي جزائري

خبراء أمميون ينادون بالإفراج عن صحافي جزائري
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:39

أدان خبراء في الأمم المتحدة، الأربعاء، الحكم القاسي الذي صدر على الصحافي الجزائري خالد درارني، الذي كان يؤدي وظيفته فقط، مطالبين بالإفراج عنه.

وكتب هؤلاء الخبراء المستقلون الذين يعملون لدى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "ندين بشدة هذا الحكم بالسجن لمدة عامين في حق صحافي كان يقوم بعمله فقط، وندعو السلطات الجزائرية إلى إلغائه والإفراج عن درارني".

وحُكم على درارني، الذي تحول إلى رمز للنضال من أجل حرية الصحافة في الجزائر، بالسجن ثلاث سنوات في العاشر من غشت. وحكم الاستئناف صدر أس الثلاثاء على الصحافي نفسه بالحبس النافذ عامين.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أن هذه العقوبة مازالت غير مناسبة بشكل صارخ؛ لأن التهم الموجهة إلى الصحافي تشكل انتهاكا فاضحا لحرية التعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات.

وبين هؤلاء الخبراء كليمان نيالتسوسي فول المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة لتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعبر الخبراء أنفسهم عن أسفهم، أيضا، لأن السلطات الجزائرية تستخدم بشكل متزايد قوانين الأمن القومي لمقاضاة الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، وخلصوا إلى أنه يجب أن يطلق فورا سراح درارني وكل المسجونين الآخرين حاليا، أو الذين ينتظرون محاكمتهم لمجرد قيامهم بعملهم والدفاع عن حقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كريم الناظور الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 13:58
اطلقو الزفزافي اولا ثم نتحدث عن معتقلي الجارة.اظن انه لا يليق بنا انتقاد الغير على اشياء نقوم بها نحن
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9
2 - جزائري الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:04
تعتبر الجزائر أخير مستعمرة في إفريقيا لحدود اللحظة، إذ استعمرتها القوات العثمانية ما يزيد عن قرنين من الزمان (250 عام)، (لكنها انعتقت)، وبعدها قرن ونصف من الاستعمار الفرنسي (150 عام)، (لكنها انعتقت)، لتتنفس في سنة 1962 من الاستعمار الفرنسي الذي سيعود بعد مرور أقل من خمس سنوات، لاستعمار الجزائر وذلك عن طريق الانقلابي القاتل "بوخروبة" لتبقى الجزائر تأن تحت ظلم عصابة الحكم الفرنسي إلى حدود الان ولم تنعتق من ظلم وفساد عصابة العسكر الغاشم انطلاقا من المقبور لقايد "طالح" إلى مثلي الجنس شانق "الريحة".
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-2
3 - الصميدع الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:06
نريد حرية التعبير للمواطن ولصحافي في الوطن العربي المنكوب ولانريد صحافة تتحكم فيها دوائر الحكم في بلدانهم ولا نريد صحافة تعمل تحت اجندة اجنبية وما اكثرها في الوطن العربي وكم من صحافين واعلامين باعو انفسهم من اجل الدولار وخدمتا لاجندات مسمومة تعمل لصالح انضمة فاسدة في الوطن العربي قبل ان نطلب الحرية لصحافي يجب ان يتحرار من التبعية لدولار الخارجي
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8
4 - HamidAllemagne الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:35
نحن آخر من يستطيع التحدث عن الآخرين عن حرية التعبير. من الأفضل التزام الصمت.
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7
5 - المهدي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:46
غريب امر نظام بوخروبة .. ! يقتل و يعذب و يسجن مواطنيه و يدافع عن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية !!!!! هذا هو تفكير عسكر لمراديا ! يدوس حقوق مواطنيه دوساً و يدافع عن حقوق اناس بعيدون عنه و لا يحتاجون مساعدته أصلاً !!!! هذا النظام لا يعمل بالقوانين حتى يعترف بالامم المتحدة !! الم تعطيه الامم المتحدة درساً قبل أسبوع حين كذب عليها !! الم يقتل نظام عصابات لمراديا آلاف الجزائريين في التسعينات و لم يقلقه احد ؟؟ فما بالك بسجن صحفي او مواطن بسيط ؟؟ مركز "عبلة"يرحب بأحرار الجزائر ... و ليكن الله في عونهم !
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-4
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