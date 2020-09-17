منظمة تحذر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا الخميس عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كوفيد-19 في القارة، وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه: "على أعداد الإصابات التي سجّلت في شتنبر... أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأفاد في مؤتمر صحافي بالقول: "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".