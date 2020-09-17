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منظمة تحذر من معدلات مقلقة لانتقال عدوى كورونا
الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:40
أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا الخميس عن معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى كوفيد-19 في القارة، وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه: "على أعداد الإصابات التي سجّلت في شتنبر... أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".
وأفاد في مؤتمر صحافي بالقول: "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - طيار الخميس 17 شتنبر 2020 - 13:04
بالله عليكم أعطونا نتاءج تشريح ولو جتة واحدة توفيت بكورونا.
2 - سرمد الحق الخميس 17 شتنبر 2020 - 13:16
إنها الإشارات الوسطى بين العلامات الصغرى المنتهية و العلامات الكبرى المنتظرة . نحن ننتظر فترة كاحلة و كل عام سيكون أحر من سابقه . فاستعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى .
3 - Hamza الخميس 17 شتنبر 2020 - 13:48
Oui c’est vrai, mais la dangerosité d’une pandémie se mesurent par le nombre des morts, et on est très loin de ce qui est arrivé en début de pandémie, donc STP arrêté de faire régner la peur !!!!!
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