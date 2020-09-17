24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  2. "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط (5.00)

  5. "حمد الله" يحصد ثمار التألق أمام "سابهان الإيراني" (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | روسيا تعلن اكتمال تجارب سريرية للقاح ثان لكورونا

روسيا تعلن اكتمال تجارب سريرية للقاح ثان لكورونا

روسيا تعلن اكتمال تجارب سريرية للقاح ثان لكورونا
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:49

أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي "فيكتور" اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا، وتأكيد سلامته الكاملة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس عن المتحدث باسم المركز القول إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا "يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة".

ونوه المتحدث إلى مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.

وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في غشت الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقد طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مصطفى كارطيكا الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:04
الغرب خدام 24/24 باش يلقا الدوا العرب حالين فمهم ياتسنو يجربو فيهم الأدوية حقل تجارب وصافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - skimo الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:05
بالتوفيق للشقيقية روسيا ف المغرب و بلاد العالم التالث يعولون على الله و عليكم من الدول المتقدمة حنا ل بغيتو شي نشاط و سهير و شوا...مرحبا بكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - عطوان ابن تطوان الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:20
سمع سمع مزيان السي العثماني
وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين  إييه حماية المستهلك ورفاه المواطنين
حنا مكاين غير حزب الشمعة والتراكتور والقنديل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - عبدو الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:26
وا فينا هو اللقاح الأول بعدا ؟ راه مازال ما وصلنا منو والو! الله يوفق لما فيه خير البشرية جمعاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - gurcifi الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:55
الدول المتقدمة دائما في الصدارة في كل شيء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.