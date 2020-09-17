روسيا تعلن اكتمال تجارب سريرية للقاح ثان لكورونا

هسبريس - د.ب.أ

أكد مركز الأبحاث الحكومي الروسي "فيكتور" اكتمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الروسي الثاني ضد كورونا، وتأكيد سلامته الكاملة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس عن المتحدث باسم المركز القول إن اللقاح الروسي الثاني ضد فيروس كورونا "يقدم مناعة لا تستمر مدى الحياة".

ونوه المتحدث إلى مشاركة أكثر من ثلاثة آلاف متطوع في التجارب التي ستتم داخل المركز، ضمن عمليات التأكد من كفاءة عمل اللقاح.

وأعلنت، في وقت سابق، رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية لحماية المستهلك ورفاه المواطنين آنا بوبوفا، أن مركز الأبحاث الحكومي "فيكتور" سيكمل التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا في 30 سبتمبر.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن في غشت الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، وقد طوره مركز جامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.