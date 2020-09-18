مشاورات أوروبية تسبق موجة جديدة من كورونا

هسبريس ـ د.ب.أ

يعتزم الاتحاد الأوروبي إعداد القطاع الاقتصادي لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا، وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، في برلين اليوم الجمعة، قبل مشاورات غير رسمية عبر الفيديو مع وزراء من الاتحاد الأوروبي بشأن الصناعة والسوق الداخلية إنه "من المهم تجنب الإضرار أو تعريض اتجاهات النهوض الاقتصادي في أوروبا للخطر جراء تزايد أعداد الإصابات مجددا"، مضيفا أن هذه مسؤولية ضخمة.

وذكر ألتماير أن "الوزراء يعتزمون مناقشة تجارب الموجة الأولى الكبيرة للجائحة التي حدثت في الربيع الماضي"، مضيفا أنه من المهم تجنب الأضرار والأخطاء التي حدثت في النصف الأول من هذا العام، كما زاد: "لقد عادت الجائحة إلى معظم بلداننا"، مشيرا إلى أنه يُجرى حاليا تصنيف مناطق وعواصم بشكل متزايد على أنها مناطق خطيرة، وهذا ينطبق أيضا على بروكسل، مقر الاتحاد الأوروبي، مضيفا أن عدد الإصابات في ألمانيا ارتفع في الوقت الحالي بمقدار ستة أضعاف مقارنة بمستواه المنخفض في يوليوز الماضي.

وأوضح ألتماير أن الاجتماع سيركز، أيضا، على كيفية التوفيق بين حماية المناخ والنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية السليمة، مؤكدا أن "الاتفاق الأخضر" الطموح والأهداف المناخية للمفوضية الأوروبية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا يمكن تحقيقها إلا إذا كان هناك تنسيق بين جهود حماية المناخ والأوساط الاقتصادية والصناعية، كاشفا أنه سيُجرى، أيضا ،مناقشة قضايا متعلقة بقانون المنافسة مثل الحمائية، معربا عن أمله في التوصل إلى نتائج محددة بشأن بعض القضايا.