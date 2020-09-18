نواكشوط ومدريد تبحثان وقف تدفق قوارب الهجرة

هسبريس ـ مُتابعة

أفاد مصدر رسمي أن وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارلاسكا ومفوضة الشؤون الداخلية للاتحاد الاوروبي ايلفا جونانسون أجريا، اليوم الجمعة في نواكشوط، مباحثات مع وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، وكبار القادة الامنيين وحرس الحدود بموريتانيا، حول "اجراءات قوية وحازمة للحد من تدفق زوارق المهاجرين غير الشرعيين إلى السواحل الاسبانية".

وأوضح المصدر أن الوفد الاوروبي قدم رؤيته للطريقة وللإجراءات المراد اتخاذها بالتنسيق مع السلطات الموريتانية؛ مع ما يتطلب ذلك من دعم فني ولوجيستي ومالي للجانب الموريتاني .

ولوحظ مؤخرا، بسبب تداعيات جائحة كورونا، عودة نشطة لزوارق المهاجرين غير القانونيين المتسللين إلى أوروبا عبر السواحل السنغالية والموريتانية .

ولقي عدد من المهاجرين حتفهم بينما تمكنت قوات خفر السواحل في موريتانيا من توقيف عدة زوارق وعلى متنها المئات من المهاجرين من جنسيات افريقية من بلدان افريقيا جنوب الصحراء .

ويسعى الاوربيون إلى حث الدول الافريقية التي لها حدود بحرية مع اسبانيا، وخاصة مع أرخبيل الكناري، على تشديد اجراءات رقابة الحدود والسواحل من أجل منع انطلاق زوارق المهاجرين.