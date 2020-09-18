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الرئيسية | خارج الحدود | حكومة بريطانيا تدرس إمكانية فرض "إغلاق جديد"

حكومة بريطانيا تدرس إمكانية فرض "إغلاق جديد"

حكومة بريطانيا تدرس إمكانية فرض "إغلاق جديد"
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:40

تبحث الحكومة البريطانية فرض الإغلاق العام مجددا في أنحاء البلاد، نتيجة زيادة إصابات فيروس كورونا، بحسب تقرير نشر اليوم.

وقالت صحيفة "الفاينانشال تايمز" إن المستشارين العلميين أوصوا الحكومة بفرض الإغلاق لمدة أسبوعين خلال عطلة منتصف الفصل الدراسي في أكتوبر المقبل.

كما قال وزير الصحة، مات هانكوك، إن الإغلاق الوطني هو "خط الدفاع الأخير" وإن الحكومة تركز على الإجراءات المحلية أولا.

وقال الوزير في حوار مع هيئة الإذاعة البريطانية : "نريد تجنب إغلاق وطني ولكننا مستعدون لهذا إذا ما دعت الضرورة"، وأضاف أن عدد الإصابات لم يرتفع فحسب، بل أيضا عدد مرضى "كوفيد-19 " في المستشفيات.

وتعرض رئيس الوزراء بوريس جونسون لانتقادات بسبب استجابته البطيئة وغير الفعالة للموجة الأولى من فيروس كورونا.

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1 - péche الجمعة 18 شتنبر 2020 - 15:48
السلام عليكم هدا المرض كورونا لا يحفض المغاربة والمسلمين
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