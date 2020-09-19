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كُتّاب وآراء
رقم قياسي لإصابات كورونا في ألمانيا منذ أشهر
تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الألفين مجددا، لتسجل البلاد بذلك أعلى عدد منذ نهاية أبريل الماضي.
وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت أن عدد الإصابات الجديدة التي تم تسجليها في غضون يوم واحد بلغت 2297 إصابة، وذلك استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
وبلغت ذروة الإصابات الجديدة المسجلة يوميا أكثر من 6 آلاف في نهاية مارس ومطلع أبريل. ثم بدأ العدد في التراجع تدريجيا حتى يوليو الماضي. وفي غشت الماضي كان عدد الحالات أكثر بقليل من ألفي حالة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة المسجلة يتوقف أيضا على عدد الأفراد الذبن خضعوا لاختبارات الكشف عن كورونا.
وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 270 ألفا و70 حالة.
وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 9384حالة، بزيادة قدرها 6 حالات مقارنة بأمس الجمعة. وبلغ عدد المتعافين نحو 239 ألفا و800 حالة.
وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الجمعة 1.16، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.
ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.