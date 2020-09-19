ترامب وبايدن يواصلان خوض معركة كسب الناخبين

هسبريس - أ.ف.ب

توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن إلى ولاية مينيسوتا ذات الثقل الانتخابي حيث رفعا نبرة انتقاداتهما المتبادلة قبيل أول مناظرة بينهما.

ومع انتهاء المرشحَين من عقد اجتماعات متلفزة مع الناخبين، بدأ استحقاق 2020 يشبه أكثر فأكثر معركة تقليدية للوصول إلى البيت الأبيض، قبل موعد الانتخابات في الثالث من نوفمبر.

وقضى بايدن الجزء الأكبر من العام في العزل، كما كان الحال في باقي البلاد، لتجنّب تعرّضه لكوفيد-19. لكن بعد لقائه الناخبين في بنسلفانيا في حوار نظمته "سي إن إن" الخميس وقيامه بزيارة الجمعة لمنشأة نقابية في دولوث، أكبر مدينة على ضفاف بحيرة سوبيريور قرب منطقة التعدين الضخمة "آيرون رينج" في الولاية ذاتها، يبدو أن المرشح الديموقراطي بدأ يكثّف حملته الانتخابية.

وأما ترامب، الذي حضر لقاء مع الناخبين أدارته شبكة "إيه بي سي" الثلاثاء، فوصل إلى مينيسوتا بعد وقت قصير على وصول بايدن لمخاطبة أنصاره الجمعة في بلدة بيميدجي الصغيرة الواقعة في شمال الولاية.

وحضّ حاكم الولاية الديموقراطي تيم والز الفريقين على احترام التدابير المفروضة في مينيسوتا للسيطرة على تفشي كوفيد-19.

وعلى الرغم من أن حملة ترامب الانتخابية كانت أكثر نشاطا من تلك التي قام بها بايدن، إلا أنه يكثّف حاليا وتيرة وحجم تجمّعاته الانتخابية بعدما أجبر على التخلي عن تنظيمها في أسوأ الشهور التي شهدها الوباء.