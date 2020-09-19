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166 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
السبت 19 شتنبر 2020 - 16:40
أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، السبت، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد تجاوزت 24 ألف شخص.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري، في مؤتمرها الصحافي اليومي، أن الإحصاءات سجلت 2854 إصابة جديدة في الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع المجموع الى 419.043.
كما تحدثت المسؤولة الإيرانية نفسها عن تسجيل 166 وفاة في الفترة الزمنية ذاتها، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات الى 24118.