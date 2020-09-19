رابطة العالم الإسلامي تطلق حملة للإغاثة في باكستان

هسبريس من الرباط

أفادت رابطة العالم الإسلامي أن قوافلها لبرنامج الإغاثة العاجلة لمساعدة المتضررين من الفيضانات في عدد من المناطق بجمهورية باكستان الإسلامية، انطلقت بإشراف رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية الباكستانية الفريق محمد أفضل، ومشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وعدد من المسؤولين الباكستانيين.

وأشاد الفريق محمد أفضل بجهود رابطة العالم الإسلامي، موردا أن الرابطة "تعد من أفضل المنظمات الإغاثية العاملة في باكستان، ومعروفة بتفانيها وعملها الاحترافي، والمساعدات التي تقدمها تخفف من معاناة المتضررين والمنكوبين من جراء السيول والفيضانات الكارثية التي ضربت باكستان".

من جهته، أوضح سعد الحارثي، المدير الإقليمي لمكتب الرابطة في جمهورية باكستان، أن البرنامج "يستهدف في مرحلته الأولى توزيع السلال الغذائية على الشرائح الأكثر حاجة من المتضررين في المناطق التي اجتاحتها السيول والفيضانات"، مبرزا أن هذه الاستجابة "تأتي ضمن جهود الرابطة الإنسانية للوقوف بجانب المحتاجين حول العالم بعد التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المختصة في كل دولة".

وأضاف الحارثي أن هذا البرنامج يعدّ جزءاً من البرامج والمشاريع العديدة في مجالات التنمية والإغاثة التي تنفذها رابطة العالم الإسلامي في جمهورية باكستان الإسلامية، وأن أعمال الرابطة الإغاثية والرعوية والتنموية "لا تفرق في عملها بين دين ولا عرق ولا غير ذلك بل تقدم خدماتها لكافة المحتاجين"، وأن هذا يُمثل هدي الإسلام في أبعاده الإنسانية العظيمة.