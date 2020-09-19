6 وفيات و210 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر

هسبريس ـ مُتابعة

سجلت 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

جرى الكشف عن ذلك من طرف جمال فوروا، الناطق باسم لجنة رصد الجائحة في البلاد، وقد قال أيضا إن 105 اكتمل شفاؤهم خلال الفترة نفسها.

الحصيلة التراكمية للإصابات بلغت 49.623 حالة في الجزائر، بينها 1665 وفاة و34.923 من المتعافين.