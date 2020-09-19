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6 وفيات و210 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر
السبت 19 شتنبر 2020 - 17:30
سجلت 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
جرى الكشف عن ذلك من طرف جمال فوروا، الناطق باسم لجنة رصد الجائحة في البلاد، وقد قال أيضا إن 105 اكتمل شفاؤهم خلال الفترة نفسها.
الحصيلة التراكمية للإصابات بلغت 49.623 حالة في الجزائر، بينها 1665 وفاة و34.923 من المتعافين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - samir السبت 19 شتنبر 2020 - 17:39
الحمد لله المستشفيات الخاصة بكورونى في الجزائر شبه خالية من المرضى
آتمنى أن يرفع الله هدا الوباء جميع المسلمين
آتمنى أن يرفع الله هدا الوباء جميع المسلمين
2 - khalid g السبت 19 شتنبر 2020 - 17:40
شئ مخجل ومضحك للغاية الجارة غير مهتم بكم بتاتا بينما في اخبارنا و حالة الطقس دائما الجزائر حاضرة...نريد ارقام حقيقية لنسبة حالات المصابة بهدا الفيروس و عدد الوفيات اليومية اكيد ان هناك خلل يوميا تسجيل اكتر من 2000 حالة ووزير الصحة خرج بتصريح انه متحكم في هدا الداء ما هدا التلاعب والاستهتار
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