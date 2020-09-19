انتخابات واستفتاء يختبران شعبية الحكومة بإيطاليا

هسبريس ـ مُتابعة

تجري غدا الأحد انتخابات إقليمية في أجزاء من إيطاليا، كما يجري استفتاء على تقليص حجم البرلمان فيما يعتبر تصويتا على شعبية الحكومة الحالية.

ويدلي حوالي 18.6 ملايين شخص في عدة أقاليم، من بينها ليجوريا وتوسكانا وفينيتو وستاتال وكامانيا وماركا، بأصواتهم وتستمر عملية التصويت حتى ظهر الاثنين.

ويقرر 51.6 مليون شخص في كامل إيطاليا ما إذا كان عدد النواب والشيوخ في كلا المجلسين يمكن تقليصه بمقدار الثلث تقريبا، وفضلا عن ذلك تجري انتخابات محلية في أكثر من ألف مدينة منها البندقية.

ومن المتوقع صدور النتائج بعد إغلاق مراكز الاقتراع بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، ويأمل حزب المعارضة الشعبوي اليميني رابطة الشمال "ليجا"، وهو حزب وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، في تحقيق نجاح كبير في هذه الانتخابات المحلية.

وحتى الآن؛ يحكم حزب يسار الوسط سبعة أقاليم في إيطاليا، وتدور معركة حامية الوطيس حول إقليم توسكانا الذي يسيطر عليه اليسار منذ خمسين عاما.

ومن المتوقع أن يواجه الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الاشتراكى الديمقراطي وحركة الخمس نجوم الشعبوية هزيمة في بعض المناطق.

ولا يبدو نجاح مرشحي يسار الوسط شبه مؤكد إلا في مقاطعة كامبانيا فقط، ومن غير المحتمل أن يؤدي نجاح أحزاب يمين الوسط إلى زعزعة الحكومة الحالية، لكنه أمر غير مستبعد أيضا.