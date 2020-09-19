24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رد على الأستاذ عصيد حول تتبع لجنة التتبع (5.00)

  2. طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)

  3. عصيد: الطابوهات والجرائم (1.00)

  4. رصيف الصحافة: استجمام الملك محمد السادس بالريف يتجاوز 5 أسابيع (1.00)

  5. الكمامة (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك

عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك

عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك
هسبريس - د.ب.أ
السبت 19 شتنبر 2020 - 23:40

أصبحت الدنمارك، اليوم السبت، أحدث دولة أوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد منذ ظهور الجائحة.

وسجلت الدنمارك 589 إصابة جديدة مؤكدة في غضون 24 ساعة، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الصحة الدنماركي، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ فبراير الماضي.

ويعود هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة طاقة الفحص، برغم إثارة السلطات الدنماركية مخاوف بشأن عدد من التفشيات المحلية للمرض في الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا في العاصمة كوبنهاغن.

ويأتي الارتفاع القياسي مع دخول قيود جديدة على مستوى البلاد حيز التنفيذ، حيث يجب إغلاق المطاعم والحانات في الساعة 10 مساء؛ كما صار وضع الكمامات الآن إلزاميا في جميع الحانات.

وسيتم تخفيض الحد الأقصى لعدد الحضور في التجمعات العامة إلى 50 شخصا مرة أخرى، بينما سجلت الدنمارك حوالي 22 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة و 635 حالة وفاة مرتبطة به.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.