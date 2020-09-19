عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك

هسبريس - د.ب.أ

أصبحت الدنمارك، اليوم السبت، أحدث دولة أوروبية تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد منذ ظهور الجائحة.

وسجلت الدنمارك 589 إصابة جديدة مؤكدة في غضون 24 ساعة، وفقا للبيانات الصادرة عن معهد الصحة الدنماركي، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ فبراير الماضي.

ويعود هذا الارتفاع جزئيا إلى زيادة طاقة الفحص، برغم إثارة السلطات الدنماركية مخاوف بشأن عدد من التفشيات المحلية للمرض في الأسابيع القليلة الماضية، خصوصا في العاصمة كوبنهاغن.

ويأتي الارتفاع القياسي مع دخول قيود جديدة على مستوى البلاد حيز التنفيذ، حيث يجب إغلاق المطاعم والحانات في الساعة 10 مساء؛ كما صار وضع الكمامات الآن إلزاميا في جميع الحانات.

وسيتم تخفيض الحد الأقصى لعدد الحضور في التجمعات العامة إلى 50 شخصا مرة أخرى، بينما سجلت الدنمارك حوالي 22 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة و 635 حالة وفاة مرتبطة به.