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الرئيسية | خارج الحدود | مضاعفات "كوفيد-19" تقتل 7445 شخصا في تركيا

مضاعفات "كوفيد-19" تقتل 7445 شخصا في تركيا

مضاعفات "كوفيد-19" تقتل 7445 شخصا في تركيا
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 19 شتنبر 2020 - 21:39

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت ،تسجيل 1538 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 301348 حالة.

ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة التركية فقد تم تسجيل 68 حالة وفاة جديدة بسبب كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7445 حالة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة المتعافين من كورونا في تركيا ارتفعت إلى 266117 حالة بعد تماثل 1312 شخصًا للشفاء خلال الفترة الزمنية نفسها.

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1 - مواطن من المغرب السبت 19 شتنبر 2020 - 22:08
رغم ذاك العدد من الاصابات والموتى. فإن الحالات النشطة لكورونا بتركيا متقاربة مع ما نحن عليه بالمغرب
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