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79 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
الأحد 20 شتنبر 2020 - 10:45
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 6148 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي ثاني حصيلة يومية على التوالي تتجاوز مستوى ستة آلاف إصابة منذ نحو شهرين.
مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا كشف أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة بكورونا، وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 19418 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و103 آلاف حالة.
وأفاد المركز الروسي بأن عدد الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء ارتفع بواقع 2895 خلال اليوم الماضي، لتصبح حصيلة المتعافين 909357 شخصا.
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تعليقات الزوّار (1)
1 - zak الأحد 20 شتنبر 2020 - 11:57
بغينا غير نعرفوا واحد الحاجة. مالنا حنا و مال روسيا ولا إيران كووول نهار كتجبدوهم لينا غير هما. خلينونا غير في بلادنا الله يرحم الوالدين.
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