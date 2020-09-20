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كُتّاب وآراء
لندن تقترب من التشدد في إجراءات مكافحة الجائحة
حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، من أنه يمكن إعادة فرض قيود محلية ما لم يتم السيطرة على الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وفي حديثه لبرنامج "صوفي ريدج أون صنداي"، في قناة "سكاي" التلفزيونية، قال هانكوك إن المملكة المتحدة تواجه نقطة تحول في المعركة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف المسؤول: "الاختيار هو إما أن يتبع الجميع القواعد أو سيتعين علينا اتخاذ المزيد من الإجراءات. لا أريد أن أرى المزيد من الإجراءات التقييدية، لكن إذا لم يتبع الأشخاص القواعد .. بتلك الطريقة سينتشر الفيروس"
وتحدث هانكوك بعد أن أكدت الحكومة أن الأشخاص الذين يرفضون العزل الذاتي في إنجلترا يمكن أن يتم تغريمهم ما يصل إلى عشرة آلاف جنيه أسترليني، أي قرابة 12 ألفا و917 دولارا أمريكيا.
وكانت وكالة "برس أسوسيشن" البريطانية قد ذكرت أن الأشخاص في إنجلترا الذين يرفضون أمرا بالعزل الذاتي قد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني (12.900 دولار أمريكي) وسط القلق المتزايد من الارتفاع الحاد في إصابات كورونا.
وسيفرض الوزراء واجبًا قانونيًا جديدًا على الأشخاص لعزل أنفسهم إذا ثبتت إصابتهم بـ"كوفيد-19"، أو طُلب منهم القيام بذلك، من قبل خدمة الاختبار والتعقب بهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا بعد الاتصال بشخص مصاب بالفيروس.