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الرئيسية | خارج الحدود | تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بـ"الفيروس" في تونس

تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بـ"الفيروس" في تونس

تسجيل 17 حالة وفاة جديدة بـ"الفيروس" في تونس
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 20 شتنبر 2020 - 12:55

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد ،عن 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، بجانب 625 إصابة جديدة، وهي أعلى حصيلة يومية تشهدها تونس منذ بداية تفشي الوباء.

ويتعلق هذا التحديث بالتحاليل التي أجريت يوم 17 من الشهر الجاري، ليصبح اجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي 9736 بالإضافة إلى 155 حالة وفاة.

وبحسب الوزارة؛ تحتضن مستشفيات البلاد 170 مصابا بالفيروس مقابل 55 حالة في غرف العناية المركزة، و18 مريضا يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - fariss الأحد 20 شتنبر 2020 - 13:09
قاليك الجزائر كتسجل حتى 200 اصابة فالنهار و6 وفيات تقريبا كل يوم هادي كذبة برقا منين كان المغرب كيسجل من 10 حتى 30 حالة فالنهار كانو هوما عندهم المئات ودابا سبحان الله وقفوا فالعشرات ...وتونس لي كان الوباء توقف فيها مدة طويلة وانعدمت فيها الوفيات انذاك تصرح الان بمعطيات جديدة ومرتفعة... الله يحفظ اشقاءنا التونسيين والجزاءريين ويهدي الحكومة الجزائرية من التدليس.
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