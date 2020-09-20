ألمانيا ترفض قياس "منسوب العنصرية" في الشرطة

هسبريس - د.ب.أ

أكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر رفضه إجراء دراسة عن العنصرية بين أفراد الشرطة، حتى بعد التحقيقات بشأن "مجموعات دردشة" ذات محتويات يمينية متطرفة بين أمنيين في ولاية "شمال الراين-فيستفاليا".

وقال زيهوفر لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، "كانت تلك ضربة قوية" .. معلقا بذلك على ما حدث في ولاية شمال الراين-فيستفاليا.

ولكن الوزير أشار إلى أنه مقتنع بأن أغلب أفراد الشرطة "ملتزمون بشدة بالدستور ... إجراء دراسة تنشغل فقط بالشرطة والاتهام بعنصرية متأصلة داخل الشرطة لن يحدث معي".

وأشار أيضا إلى أنه يمكنه تصور إجراء دراسة مؤسسة على نطاق أوسع تنشغل بالعنصرية بشكل عام، وقال: "هناك حاجة هنا لاتجاه أوسع بشكل جوهري يشمل المجتمع بأسره، ونحن نعمل على ذلك".

جدير بالذكر إلى أن فكرة إجراء دراسة تفحص أيضا التمييز العنصري المحتمل في مركز التوظيف، أو في البحث عن مسكن، تمت مناقشتها بالفعل في اللجنة الجديدة المعنية بالعنصرية والتطرف اليميني في مجلس الوزراء.

وزيهوفر كلف الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا)، قبل شهور، بإصدار تقرير عام عن الوضع بالنسبة للتطرف اليميني داخل الهيئات الأمنية حتى نهاية شتنبر الجاري، لكنه عارض تكليف علماء بفحص المواقف العنصرية داخل الشرطة.