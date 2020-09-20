183 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 422 ألفا بعد تسجيل 3097 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات وصل إلى 24 ألفا و 300 بعد تسجيل 183 حالة وفاة جديدة.

ولفتت المسؤولة الانتباه، أيضا، إلى أن 3898 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 359 ألفا.