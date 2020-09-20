زوارق سريعة فرنسية تعزز أداء البحرية السعودية

هسبريس ـ مُتابعة

تسلمت القوات البحرية السعودية، اليوم الاحد، دفعات من مشروع الزوارق الاعتراضية السريعة الفرنسية من نوع "HSI32" .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن قائد القوات البحرية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، قام برعاية حفل تسليم واستلام الزوارق مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا في مجال التصنيع والتعاون العسكري

ووفق الوكالة فقد اشتملت الاتفاقية الموقعة مع شركة "CMN" الفرنسية تصنيع وتوريد عدد من الزوارق السريعة من نوع "HSI32"، جزء منها يصنع في فرنسا والجزء الآخر في السعودية ضمن برنامج نقل التقنية، حيث تعد هذه الآليات من أحدث الزوارق الاعتراضية البحرية السريعة في العالم.

وأكد قائد القوات البحرية السعودية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة "HSI32" ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقوات البحرية السعودية، لتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وستشارك مع وحدات الأسطول الشرقي المختلفة في حماية المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد.