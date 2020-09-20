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7 وفيات و203 إصابات جديدة بكورونا في الجزائر
الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:51
رصدت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، 203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 49 ألفا و826.
وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابع فيروس كورونا ، تسجيل 7 وفيات جديدة ليصبح بذلك مجموع المفارقين الحياة بسبب الجائحة 1672.
كما أشار المسؤول نفسه إلى رصد 124 حالة جديدة لمتعافين، ليصل عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 35 ألفا و47؛ فيما يتواجد 31 مريضا في العناية المركزة.