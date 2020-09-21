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كُتّاب وآراء
71 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثني،ن تسجيل 6196 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بكورونا.
وبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 19489 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و109 آلاف حالة.
وأفاد المركز الروسي بأن عدد الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء ارتفع بواقع 2616 خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي المتعافين 911973 شخصا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
إن كان فعالا فسيتنافص عدد الإصابات الجديدة ابتداءا من هذه الأيام.