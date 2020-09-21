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الرئيسية | خارج الحدود | 71 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

71 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا

71 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 11:37

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الاثني،ن تسجيل 6196 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكشف مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا أنه تم تسجيل 71 حالة وفاة جديدة بكورونا.

وبلغ إجمالي الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 19489 حالة، فيما تجاوز إجمالي المصابين مليون و109 آلاف حالة.

وأفاد المركز الروسي بأن عدد الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء ارتفع بواقع 2616 خلال اليوم الماضي، ليصبح إجمالي المتعافين 911973 شخصا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - spotnic v الاثنين 21 شتنبر 2020 - 11:47
أين التلقيح الذي صنعوه إذن.
إن كان فعالا فسيتنافص عدد الإصابات الجديدة ابتداءا من هذه الأيام.
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