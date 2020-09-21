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كُتّاب وآراء
تطورات الجائحة تمس نازحين بـ"تداعيات مدمرة"
أظهرت دراسة جديدة أجراها المجلس النروجي للاجئين أن لوباء "كوفيد-19" تداعيات "مدمرة" على الأشخاص النازحين والمتضررين من الصراعات، ما يدفع كثيرين نحو الجوع والتشرد.
ويستند التقرير الذي يحمل عنوان "دوامة هبوط" إلى تقويمات واستقصاءات في 14 دولة، من بينها أفغانستان والعراق وليبيا ومالي والصومال واليمن.
ووفقا للمجلس فإن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، ويتعلق الأمر بعينة من حوالي 1400 فرد، قالوا إنهم واجهوا تدهورا واضحا في ظروفهم منذ بدء تفشي الوباء.
وعلى سبيل المثال، 70 في المئة "اضطروا لخفض عدد وجبات الطعام لأسرهم"، وفقَد 77 في المئة وظيفة أو دخلا من العمل، وقال 73 في المئة إنهم على الأرجح لن يرسلوا أطفالهم إلى المدرسة بسبب "صعوبات اقتصادية".
وأوضح يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين، في بيان، أن "المجتمعات الأكثر ضعفا في العالم تمر بدوامة هبوط خطيرة".
وأضاف: "لقد أجبروا على ترك منازلهم بسبب العنف، مع إمكانيات محدودة للحصول على عمل أو الوصول إلى الخدمات الحكومية. لذلك، فإن التداعيات الاقتصادية للوباء تدفعهم إلى كارثة".
وحتى قبل الوباء، كانت الأمم المتحدة قلقة بشأن تفاقم مشكلة الجوع في العالم.
ووفقا لتقرير سنوي نُشر في يوليوز، كان واحد من كل تسعة أشخاص تقريبا يعاني من نقص التغذية المزمن في العام 2019، ومن المتوقع أن تتدهور الأمور في العام 2020 بسبب "كوفيد-19".
وشمل مسح المجلس النروجي 1413 شخصا نازحا ومتضررا من النزاعات في 14 دولة هي أفغانستان وكولومبيا والعراق وكينيا وليبيا ومالي وأوغندا وفنزويلا والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولبنان والأردن وبوركينا فاسو واليمن.