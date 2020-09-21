177 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاثنين، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع ليتجاوز 425 ألفا بعد تسجيل 3341 إصابة جديدة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 24 ألفا و478 بعد تسجيل 177 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت المسؤولة أن 3912 من المصابين بكورونا في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة، فيما تجاوز عدد المتعافين 361 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".