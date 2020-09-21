السلاوي يكشف تطوير لقاح كورونا قبل متم 2020

هسبريس من الرباط

أعلن رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح لفيروس "كورونا" المستجد، المغربي منصف السلاوي، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري، وذلك بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب.

وَأضاف السلاوي، في حوار صحافي أجرته معه "سكاي نيوز عربية"، أنه يتم حاليا اختبار 6 أنواع من اللقاحات، موضحا أن اللقاح سيكون جاهزا بين أكتوبر أو نوفمبر أو دجنبر أو إلى غاية يناير كحد أقصى، ومعربا عن تفاؤله بأن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية.

وبخصوص تأخر الوصول إلى اللقاح، مقارنة مع روسيا والصين، قال السلاوي "المرحلة الثالثة من التجارب صعبة تقنيا ومكلفة ماديا، لذلك تستغرق وقتا طويلا.. وما أعلنته روسيا والصين أجزم أنه سياسي أكثر من أن يكون تقنيا.. الأمر لا يتعلق بسرعة الإعلان بل بالكفاءة وبإخضاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص للقاح.. لو كل شيء سار حسب الخطة، سنصل إلى تطعيم كل الأميركيين قبل أبريل وسنكون قادرين آنذاك على تقديم اللقاح لدول أخرى".

إلى ذلك، كان ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" ستكون قد صنعت قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن عددا يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفرا بحلول أبريل 2021، بعد أن كان قد أعلن، في ماي الماضي، تعيين العالم المغربي منصف السلاوي على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).