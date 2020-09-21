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الرئيسية | خارج الحدود | السلاوي يكشف تطوير لقاح كورونا قبل متم 2020

السلاوي يكشف تطوير لقاح كورونا قبل متم 2020

السلاوي يكشف تطوير لقاح كورونا قبل متم 2020
هسبريس من الرباط
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:30

أعلن رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح لفيروس "كورونا" المستجد، المغربي منصف السلاوي، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري، وذلك بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب.

وَأضاف السلاوي، في حوار صحافي أجرته معه "سكاي نيوز عربية"، أنه يتم حاليا اختبار 6 أنواع من اللقاحات، موضحا أن اللقاح سيكون جاهزا بين أكتوبر أو نوفمبر أو دجنبر أو إلى غاية يناير كحد أقصى، ومعربا عن تفاؤله بأن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية.

وبخصوص تأخر الوصول إلى اللقاح، مقارنة مع روسيا والصين، قال السلاوي "المرحلة الثالثة من التجارب صعبة تقنيا ومكلفة ماديا، لذلك تستغرق وقتا طويلا.. وما أعلنته روسيا والصين أجزم أنه سياسي أكثر من أن يكون تقنيا.. الأمر لا يتعلق بسرعة الإعلان بل بالكفاءة وبإخضاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص للقاح.. لو كل شيء سار حسب الخطة، سنصل إلى تطعيم كل الأميركيين قبل أبريل وسنكون قادرين آنذاك على تقديم اللقاح لدول أخرى".

إلى ذلك، كان ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" ستكون قد صنعت قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن عددا يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفرا بحلول أبريل 2021، بعد أن كان قد أعلن، في ماي الماضي، تعيين العالم المغربي منصف السلاوي على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - تحية لهذا الرجل الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:37
يتضح والله أعلم أن هذا اللقاح سبكون الانجع، نظرا لخبرة الرجل في تطوير لقاحات كثيرة، إنه تلعقل المغربي المهاجر، والذي لو بقي في بلده لما عرف واشتهر، لان مع الاسف من يشجع الفن الرخيص والمهرجانات الفارغة، ستكون النتيجة مجتمع يئن من كل الاوجاع
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97
2 - رأي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:38
الكل نفس الخرجات،لكن يبقى كلام حبر على ورق
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-30
3 - N.H الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:38
مع أنه مغربي سوف يتبرع على المغاربة باللقاح مجانا بعد أن يتم تطعيم جميع الأمريكيين لكي يكون المغرب مستعدا في صيف 2021 لإحتضان مهرجانات الشيخات مثل موازين....
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-23
4 - ام رشيد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:38
اللهم بارك في العالم المغربي منصف السلاوي واجعله سببا لازالة الوباء من المرضى ولقاحا ناجعا للإنسانية جمعاء ..
بالتوفيق والسداد ...
وهذا شرف كبير للمغاربة
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62
5 - ابو انس الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:39
البروفسور السلاوي وعد و اوفى بوعده متمنياتنا ان يتغلب الطابع الانساني عن السياسي
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51
6 - Taha Ely الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:39
أحمباك السي السلاوي متنساش الملحة و الطعام اللي بيناتنا غير تلقح الميريكان بداو بينا حنا
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73
7 - marocain الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:40
تبارك الله على الدكتور ديالنا. ولكن قلتم أنه الى غاية ابريل 2021 سيتمكن الامريكيون من الوصول الى اللقاح. أم نحن فلن يصلنا الا سنة 2022 بهاد الحساب
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11
8 - USA الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:40
الحمد لله على نعمه واشكر االدكتور العالم السيد السلاوي على مجهوداته.
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26
9 - ادم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:41
نتمنى ذلك ومشكور كل من وضع مصلحة الإنسان نصب عينيه
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20
10 - ولد السبعي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:42
هاللي قلنا راه ترامب هدا ك يسير العالم و كأنه سوق أسبوعي !!!!!
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16
11 - لا تنسى بلدك الأصلي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:44
كلنا ننتظر السيد منصف السلاوي بأن يزود بلده المغرب باللقاح الأمريكي المزمع إخراجه للوجود في الشهور المقبلة؛ ونتمنى أن نتوصل به قبل شهر أبريل المقبل ؛فهناك زيادات مقلقة في نسبة الإصابات في المغرب في كل يوم .
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-14
12 - من المغرب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:44
و حنا فوقاش يوصلنا اللقاح حتى ل 2030؟
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-2
13 - متتبع الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:44
وماذا عن منظمة الصحة العالمية اللتي تقول بأن الحيات الطبيعية لا ترجع إلى طبيعتها قبل 2022 وهل هاذ التلقيح الأمريكي له علاقة بالانتخابات المقبلة؟
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10
14 - يونس الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:48
عيينا اخويا الله يلطف بينا هادشي مزال غايطول دبا هاد الناس يلاه غادي ينتجو داكشي لي يكفيهم منعرف إمتى غادي يوصلنا حنا شاي باش مزيان التعليم والبحث العلمي كون رحنا على الأقل كنبحثو تاحنا ونقلبو على لقاح علاش هوما عندهم الدماغ وحنا عندنا حاجة أخرى فيقو المسؤولين واهتمو بالتعليم والبحث العلمي والعلماء وحاريو الجهل والتفاهة لي راحنا غارقين فيها
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7
15 - Mjoun Mohamed Lille الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:49
fière de être Marocain
baravo Mr Slaoui.
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-4
16 - محمد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:50
ها العار السي السلاوي الى ما شوف من حالنا... راك ولد لبلاد زعماك...
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5
17 - مجيد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:51
او بعبارة أصح العالم الأمريكي من اصل مغربي
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10
18 - samsam الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:51
اعتقد أن ما نطق به السلاوي كتبه كوشنر... لا يعقل ان يقول ان الصين وما ادراك ما الصين بانها لا يمكن ان تنتج اللقاح وهي التي اكتشفت الفيروس.... ترامب يضغط على العرب للفوز بالرئاسية حتى وان شوه سمعتهم.
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-2
19 - المنصف حكيم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:55
إتفق او إختلف، تضل امريكا بلد تعترف بالقدرات.. و الدليل "ترامب و مع كل حقده للعرب و المسلمين" أصبح تحت رحمة رجل مسلم من المغرب حتى يكون سببا في إنقاد البشرية بإذن الله و يمكنه من الحفاظ على بصيص من الامل لينتخب رئيسا لولاية تانية.
أعجبني السلاوي حين خطب وقال امام ترامب. " يشرفني خدمة بلدي" وفي دلك رسالة،،، هدا البلد ليس ملك لك بل هو ملك لمن يخدمه. على عكس اوروبا العنصرية حقا.
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-1
20 - عبدالحق الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:56
المغربي نعم ولكن الآن اصبح امريكيا لان الادمغة المغربية تهاجر إلى الخارج ،
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9
21 - لقاح سياسي جمهوري. الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:56
السلاوي مدفوع من ترامب للإعلان عن الللقاح قبل أوانه و ذلك من أجل الانتخابات الرئاسية ل نوفمبر 2020.
الساسة أفسدوا كل شيء حتى الطب.
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-5
22 - ولد لبلاد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:58
أقسم بالله العظيم . وأعود ما أقول ان كان مفترى ..
اللقاح ضد هاد الفروس سيكون من اكتشاف هاد البرفسورالمغربي سلاوي .اختياره من اقوى الرؤساء في العالم الا صدفة او منحة انتخاببية لا اقل .. وانا افتخر كمغربي وأعيش في أوروبا ان يكون منقد البشرية من بلدي .في عدة اشهر كورونا سيكونمن الماضي والاستاد السلاوي في محض التاريخ العلميي بإذن الله...قولو آمين..
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0
23 - عايق بيكم الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:59
زعما نتوما ملائكة مكاديروش السياسة !!! أكبر متاجرين في البشر هم الرأسماليين و امريكا على رإسهم ..اعترفو بإن الروس سبقوكم و السلام بحال سبقوكم للفضاء و شحال من حاجة ..
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-4
24 - FENANE الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:00
نتمنى من هذه التصريحات التي أدلى بها العالم المغربي صاءبة و هادفة ،نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون في عونه ما دام العبد في عون اخيه المسلم او غير المسلم ،حتى هذا خلقه الله للعيش والاستمرار اما اسلامه له علاقة ربانية ولبست بشرية ،نتمنى من لكل الإنسانية جمعاء في جميع بقاع العالم العودة إلى الحياة الطبيعية والوظيفية ،لي أمل كبير في هذا العالم المغوار والمخلص في عمله الشخصي والانساني لقد غرقنا في بحر الهموم و المشاكل العالقة من قريب ومن بعيد والخوف والهلع والحجر الصحي وضياع البشرية في قوتها وارزقها و صحتها ،اللهم نسألك اللطف فيما جرت به المقادير.
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3
25 - راضي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:01
الله ينصرك يامغربي. شرفت المغاربة والعرب والمسلمين.
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1
26 - omar الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:04
L'arrogance américaine ne touche pas rien que les nationaux. Elle gangrène aussi ceux et celles qui s'y installent en provenance d'horizons lointains. Pourquoi les déclarations de ce scientifique seraient plus crédibles que celles de savants chinois ou russes? La gestion de la crise dans le pays de l'oncle Sam a révélé au monde entier les grands travers dans lesquels le leadership américain est tombé par manque d'anticipation. Des erreurs d'amateurs et une gestion calamiteuse sur fond de discrimination raciale, la majeure partie des décès ayant été enregistrée chez les populations afro-américaines. Le professeur Slaoui se désavoue lui-même quand il prétend qu'un vaccin sera fin prêt d'ici la fin de l'année car c'est lui-même qui, il y a moins d'une semaine, a catégoriquement dénoncé toute ingérence de la classe politique dans le travail de la commission qu'il préside. Que s'est--il passé en moins d'uen semaine pour qu'il change totalement de cap et nous fasse cette volte-face? e
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27 - عمي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:04
هادشي اتميع .امنين منظمة الصحة قالت باللي الشيح هوا الدواء ما ابقا ما يتقال .
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0
28 - rme1974 الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:08
ce n est pas un marocain c est un américain et c est les usa qui va profiter de ses compétences.. le maroc la rejetait .
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2
29 - Observateur الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:11
صحفي يعمل بإحدى القنوات الجزائرية, لأسباب موضوعية حسب قوله, ينصح قادته باختيار اللقاح الروسي أو الصيني بدل من اللقاح "الأمريكي" حتى وإن أدى ذلك إلى تهلكة الجميع
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2
30 - أحمد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:11
العالم المغربي منصف السلاوي يعلن عن إيجاد لقاح لكوفيد 19 قبل متم هذه السنة (2020 ) وهذه مفخرة للبشرية جمعاء وللمغاربةخصوصا
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-4
31 - الباحث المغربي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:15
اقتربت الانتخابات الرئاسية و معها الضغوط السياسية على مراكز تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا COVID-19، على رأسها المركز الذي يضم الفريق الأميركي بقيادة العالم المغربي منصف السلاوي. اللعبة سياسية أكثر من كونها تهتم بالصحة العام وسلامة كافة البشر على وجه المعمورة.. الإستعجال والإسراع في التوصل للقاح شوف تكون له مضاعفات خطيرة على صحة و سلامة البشرية.
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32 - The lord of my self الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:17
بعد التوصل للقاح فعال بيوم و ساعة ستنخفض الإصابات و ترتفع حالات الشفاء في العالم.
ليأتي الدور على روسيا فتنشر فيروسا أخر لتحريك الإقتصاد مثلما فعلت الصين و امريكا.
كورنا صناعة امريكية صينية و الزمن بيننا
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33 - قنيطري الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:17
خدمة نقية ا س السلاوي سير ع الله
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34 - من داخل المغرب الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:26
حذاري ثم حذاري من هذه اللقاحات المغرضة .
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35 - وعزيز الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:31
وعود..... لانجاح اسلوب ترامب.... و يعاد انتخاب..... كأنه هو من وراء اللقاح....




السياسة.... تلتقي مع الصحة.... اذا كانت بصيغة (الثعلبة)
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36 - بلعيد ولد فاطمة من بوسطن الاثنين 21 شتنبر 2020 - 19:34
جهاز المناعة هو المنقذ الوحيد بعد الله. وتأكد العلماء وكثير من الأطباء أن المشكل في عدد الأموات بهذا الفيروس راجع أساساً لسوء تغديتهم بالمعلبات والمواد الحافضة والمواد السكرية والمواد المقلية واللحوم الكثيرة الدهون .... كل هذا أثبت أنه يضعف بشكل كبير وكبير جداً الجهاز المناعي لإنسان. وفقط إنتهى الكلام. ولا نقاش وحسم الأمر
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