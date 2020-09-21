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كُتّاب وآراء
السلاوي يكشف تطوير لقاح كورونا قبل متم 2020
أعلن رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح لفيروس "كورونا" المستجد، المغربي منصف السلاوي، أن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري، وذلك بمجرد تجاوز المرحلة الثالثة من التجارب.
وَأضاف السلاوي، في حوار صحافي أجرته معه "سكاي نيوز عربية"، أنه يتم حاليا اختبار 6 أنواع من اللقاحات، موضحا أن اللقاح سيكون جاهزا بين أكتوبر أو نوفمبر أو دجنبر أو إلى غاية يناير كحد أقصى، ومعربا عن تفاؤله بأن ذلك سيكون قبل نهاية السنة الجارية.
وبخصوص تأخر الوصول إلى اللقاح، مقارنة مع روسيا والصين، قال السلاوي "المرحلة الثالثة من التجارب صعبة تقنيا ومكلفة ماديا، لذلك تستغرق وقتا طويلا.. وما أعلنته روسيا والصين أجزم أنه سياسي أكثر من أن يكون تقنيا.. الأمر لا يتعلق بسرعة الإعلان بل بالكفاءة وبإخضاع أكبر عدد ممكن من الأشخاص للقاح.. لو كل شيء سار حسب الخطة، سنصل إلى تطعيم كل الأميركيين قبل أبريل وسنكون قادرين آنذاك على تقديم اللقاح لدول أخرى".
إلى ذلك، كان ترامب قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لـ"كوفيد-19" ستكون قد صنعت قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن عددا يكفي منها لـ330 مليون أميركي سيكون متوفرا بحلول أبريل 2021، بعد أن كان قد أعلن، في ماي الماضي، تعيين العالم المغربي منصف السلاوي على رأس مبادرة البيت الأبيض لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
بالتوفيق والسداد ...
وهذا شرف كبير للمغاربة
baravo Mr Slaoui.
أعجبني السلاوي حين خطب وقال امام ترامب. " يشرفني خدمة بلدي" وفي دلك رسالة،،، هدا البلد ليس ملك لك بل هو ملك لمن يخدمه. على عكس اوروبا العنصرية حقا.
الساسة أفسدوا كل شيء حتى الطب.
اللقاح ضد هاد الفروس سيكون من اكتشاف هاد البرفسورالمغربي سلاوي .اختياره من اقوى الرؤساء في العالم الا صدفة او منحة انتخاببية لا اقل .. وانا افتخر كمغربي وأعيش في أوروبا ان يكون منقد البشرية من بلدي .في عدة اشهر كورونا سيكونمن الماضي والاستاد السلاوي في محض التاريخ العلميي بإذن الله...قولو آمين..
ليأتي الدور على روسيا فتنشر فيروسا أخر لتحريك الإقتصاد مثلما فعلت الصين و امريكا.
كورنا صناعة امريكية صينية و الزمن بيننا
السياسة.... تلتقي مع الصحة.... اذا كانت بصيغة (الثعلبة)