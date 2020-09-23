التهديد بوجود قنبلة يُخلي برج "إيفل" الباريسي

هسبريس - د.ب.أ

جرى إخلاء برج إيفل في باريس بعد تلقي تهديد يفيد بوجود قنبلة، وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة البرج والشرطة.

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنها تلقت تهديدا يفيد بوجود قنبلة، مضيفة أن عملية تمشيط تجري في المنطقة حاليا.