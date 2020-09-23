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الرئيسية | خارج الحدود | التهديد بوجود قنبلة يُخلي برج "إيفل" الباريسي

التهديد بوجود قنبلة يُخلي برج "إيفل" الباريسي

التهديد بوجود قنبلة يُخلي برج "إيفل" الباريسي
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 12:35

جرى إخلاء برج إيفل في باريس بعد تلقي تهديد يفيد بوجود قنبلة، وذلك بحسب المعلومات الواردة من إدارة البرج والشرطة.

وأكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أنها تلقت تهديدا يفيد بوجود قنبلة، مضيفة أن عملية تمشيط تجري في المنطقة حاليا.

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