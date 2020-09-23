24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:47
|07:13
|13:25
|16:47
|19:27
|20:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أقراص "فيتا سي" تختفي من صيدليات بالمغرب
- البناء العشوائي يورط "أعوان سلطة" بتسلطانت
- الجواهري يدعو إلى دعم الأداء عبر الهاتف لمحاربة ارتفاع "الكاش"
- كورونا يطيل أمد ملف "حامي الدين وآيت الجيد"
- حالات كورونا تواصل التراجع بجهة فاس مكناس
الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)
وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)
هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)
- ترؤس مستشارة مغربية حفل "زفاف" امرأتين يثيرُ ضجة في إسبانيا - (131)
- اختطاف واغتصاب وقتل - (120)
- البوليساريو تخطط لتكرار سيناريو "إكديم إيزيك" في معبر "الكركرات" - (110)
- سابقة في المملكة .. محكمة تقضي بصرف شيك محرر بـ"تيفيناغ" - (101)
- منيب: لقاح فيروس "كورونا" يستهدف التحكم ومراقبة سكان العالم - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تبرئة صحافي جزائري بعد عام و3 أشهر من السجن
برّأت محكمة الاستئناف بالجزائر الأربعاء الصحافي بلقاسم جير، المحكوم عليه بثلاثة أعوام سجنا نافذا في قضية لا تتعلق بالصحافة، بعد أن قضى عاما في الحبس، حسب محاميته.
وكتبت المحامية فتيحة ذويبي في صفحتها على "فايسبوك": "نطق مجلس قضاء الحوائر بقرار براءة الصحافي بلقاسم جير"..وفي يونيو حُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمتي "انتحال وظيفة والابتزاز"، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ولم يتم التوصل إلى الوقائع المنسوبة إلى الصحافي، بما أن المحامين رفضوا الكشف عنها للرأي العام بحجة أن "ملفه حساس".
وكان بلقاسم جير (34 سنة) وحتى توقيفه في يوليوز 2019 يعمل في قناة "الشروق نيوز" الإخبارية كمقدم برامج سياسية كما يقوم بريبورتاجات ميدانية.
ويوجد العديد من الصحافيين الجزائريين في السجون، أبرزهم خالد درارني، صاحب موقع "قصبة تريبون" ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود"، المحكوم عليه بسنتين سجنا، وهي العقوبة نفسها المسلطة على الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير إذاعة "سربكان" التي تبث على الأنترنيت؛ وتم توقيفهما واتهامهما بـ"المساس بالوحدة الوطنية" بناء على وقائع تتعلق بالحراك الشعبي المناهض للنظام.
وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن 61 شخصا يوجدون حالياً في السجون بسبب مشاركتهم أو دعمهم للحراك.