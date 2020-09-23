24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1313:2516:4719:2720:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الجواهري يُحذر من دعوات طبع نقود كثيرة لمواجهة أزمة الجائحة (5.00)

  2. وزير الداخلية يدعو الجماعات إلى تحسين المداخيل وترشيد النفقات (5.00)

  3. هل يتجه نواب "البيجيدي" إلى رفض الترشح لولاية برلمانية رابعة؟ (5.00)

  4. سلطات البيضاء تشدد مراقبة مقاهي أحياء شعبية (5.00)

  5. المجلس العلمي بسلا ينظم حملة توعوية بالوباء (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | تبرئة صحافي جزائري بعد عام و3 أشهر من السجن

تبرئة صحافي جزائري بعد عام و3 أشهر من السجن

تبرئة صحافي جزائري بعد عام و3 أشهر من السجن
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:40

برّأت محكمة الاستئناف بالجزائر الأربعاء الصحافي بلقاسم جير، المحكوم عليه بثلاثة أعوام سجنا نافذا في قضية لا تتعلق بالصحافة، بعد أن قضى عاما في الحبس، حسب محاميته.

وكتبت المحامية فتيحة ذويبي في صفحتها على "فايسبوك": "نطق مجلس قضاء الحوائر بقرار براءة الصحافي بلقاسم جير"..وفي يونيو حُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام بتهمتي "انتحال وظيفة والابتزاز"، حسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

ولم يتم التوصل إلى الوقائع المنسوبة إلى الصحافي، بما أن المحامين رفضوا الكشف عنها للرأي العام بحجة أن "ملفه حساس".

وكان بلقاسم جير (34 سنة) وحتى توقيفه في يوليوز 2019 يعمل في قناة "الشروق نيوز" الإخبارية كمقدم برامج سياسية كما يقوم بريبورتاجات ميدانية.

ويوجد العديد من الصحافيين الجزائريين في السجون، أبرزهم خالد درارني، صاحب موقع "قصبة تريبون" ومراسل منظمة "مراسلون بلا حدود"، المحكوم عليه بسنتين سجنا، وهي العقوبة نفسها المسلطة على الصحافي عبد الكريم زغيلاش، مدير إذاعة "سربكان" التي تبث على الأنترنيت؛ وتم توقيفهما واتهامهما بـ"المساس بالوحدة الوطنية" بناء على وقائع تتعلق بالحراك الشعبي المناهض للنظام.

وحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن 61 شخصا يوجدون حالياً في السجون بسبب مشاركتهم أو دعمهم للحراك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - جووووووووووووويل الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 16:48
لك الله ياخي، ترا هل سيدفعون لك حقوقك لكل هاده المدة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - الاسبقية للراجلين الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 17:07
العصابتان الحاكمتان في الجزائر والمغرب لايتفاهمون حول الصحراء وفتح الحدود لكنهن متفقتان على نهب الشعب وسجن الصحافيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.