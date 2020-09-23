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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمكافحة "كوفيد-19"

فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمكافحة "كوفيد-19"

فرنسا تعلن إجراءات جديدة لمكافحة "كوفيد-19"
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:30

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الأربعاء أنه سيتم تنفيذ إجراءات جديدة وفرض قيود لمواجهة انتشار فيروس كورونا في عدة مناطق في فرنسا، لا سيما في مرسيليا وغوادلوب، حيث ستغلق الحانات والمطاعم بالكامل.

وتابع الوزير الفرنسي بأنه "بسبب الانتشار المقلق لفيروس كورونا، وضعت مدينة إيكس مرسيليا في الجنوب الشرقي وغوادلوب في منطقة البحر الكاريبي في "منطقة التأهب القصوى"، وهو المستوى الذي يسبق حالة الطوارئ الصحية.

ووضعت 11 مدينة كبرى أخرى، بما في ذلك باريس، في "منطقة تنبيه معززة"، وهذا يعني بشكل خاص إغلاق الحانات في الساعة العاشرة مساء.

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1 - مواطن سوسي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:46
)فرنسا تعلن اجراءات جديدة لمكافحة كوفيد 19 ..( المغرب Copiier coller)
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