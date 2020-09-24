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الرئيسية | خارج الحدود | ترودو: الموجة الثانية من "كورونا" بدأت بالفعل

ترودو: الموجة الثانية من "كورونا" بدأت بالفعل

ترودو: الموجة الثانية من "كورونا" بدأت بالفعل
هسبريس من الرباط
الخميس 24 شتنبر 2020 - 12:28

دعا جاستين ترودو، الوزير الأول الكندي، إلى اتخاذ إجراءات احترازية في خطاب موجه إلى الشعب، أكد من خلاله أن الموجة الثانية من تفشي وباء فيروس كورونا قد بدأت في بعض المناطق الكندية.

واعتبر الوزير الأول الكندي أن فصل الخريف سيكون سيئا، معلنا أن الموجة الثانية قد بدأت فعلا، مناشدا المواطنين ارتداء الكمامة في الأماكن العمومية والتلقيح ضد الانفلونزا.

كما شدد ترودو على ضرورة تحميل التطبيق الذي ينذر مستخدمه بوجود أشخاص تأكدت إصابتهم بالفيروس على مقربة منه، معربا عن يقينه بقدرة الكنديين على السيطرة على الموجة الثانية من الفيروس.

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