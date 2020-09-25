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كُتّاب وآراء
ألمانيا تنصح بعدم السفر للخارج في الخريف والشتاء
نصح وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين بعدم السفر إلى الخارج في عطلات فصلي الخريف والشتاء نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) صباح اليوم الجمعة: "يمكنك أيضا قضاء العطلة في ألمانيا"، مشيرا إلى أن توصيات السفر الحكومية للمناطق الخطرة تنص على أنه يجب تجنب "السفر غير الضروري"، وهذا ينطبق على رحلات العطلات.
وذكر شبان أن اتضح على نحو متكرر خلال الجائحة أن المسافرين العائدين يجلبون الفيروس معهم على نحو متزايد، وقال: "أعتقد أننا يجب أن نتعلم من ذلك سويا في الخريف والشتاء وعطلة عيد الميلاد (الكريسماس)"، مضيفا أنه على الرغم من أن هذا أمر صعب على منظمي الرحلات، إلا أنه لا يمكن تغييره في الوضع الحالي.