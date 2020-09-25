24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من أين لك هذا؟ (5.00)

  2. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  3. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

  4. اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية (5.00)

  5. الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | ألمانيا تنصح بعدم السفر للخارج في الخريف والشتاء

ألمانيا تنصح بعدم السفر للخارج في الخريف والشتاء

ألمانيا تنصح بعدم السفر للخارج في الخريف والشتاء
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 19:48

نصح وزير الصحة الألماني ينس شبان المواطنين بعدم السفر إلى الخارج في عطلات فصلي الخريف والشتاء نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوزير في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) صباح اليوم الجمعة: "يمكنك أيضا قضاء العطلة في ألمانيا"، مشيرا إلى أن توصيات السفر الحكومية للمناطق الخطرة تنص على أنه يجب تجنب "السفر غير الضروري"، وهذا ينطبق على رحلات العطلات.

وذكر شبان أن اتضح على نحو متكرر خلال الجائحة أن المسافرين العائدين يجلبون الفيروس معهم على نحو متزايد، وقال: "أعتقد أننا يجب أن نتعلم من ذلك سويا في الخريف والشتاء وعطلة عيد الميلاد (الكريسماس)"، مضيفا أنه على الرغم من أن هذا أمر صعب على منظمي الرحلات، إلا أنه لا يمكن تغييره في الوضع الحالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.