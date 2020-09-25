24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "الفيروس" يُغلق 118 مدرسة ويصيب 413 تلميذا و807 أساتذة (5.00)

  2. تنقيل طبيب تخدير يشعل فتيل الغضب في وزان‬ (5.00)

  3. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  4. ارتفاع الأسعار يؤزم وضعية معيشة الأسر الهشة (5.00)

  5. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | موسكو تطالب المسنين بلزوم المنازل لصد كورونا

موسكو تطالب المسنين بلزوم المنازل لصد كورونا

موسكو تطالب المسنين بلزوم المنازل لصد كورونا
هسبريس - د .ب .أ
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 12:40

دعا عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الجمعة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وكذلك من يعانون من مشاكل صحية مزمنة، إلى البقاء في المنزل، حيث سجلت السلطات الاتحادية زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومع بدء موسم الإنفلونزا في ظل اشتداد البرودة بمرور الوقت، أشار سوبيانين إلى زيادة خطر الإصابة بمرضين في الرئة في نفس الوقت.

وقال سوبيانين في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "إن اجتماع مرضين، نزلة البرد وفيروس كورونا، أمر خطير للغاية ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة".

وأفادت خدمة رصد اتحادية روسية صباح اليوم بأن عدد حالات كورونا في البلاد ارتفع بأكثر من 7200 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم لهذا المؤشر خلال ثلاثة أشهر.

وسجلت روسيا إجمالي أكثر من 1ر1 مليون حالة إصابة بكورونا، وهي رابع أكبر حصيلة للحالات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.

ونصح سوبيانين المسنين بمطالبة ذويهم الأصغر سنا بالتسوق بالنيابة عنهم. وأضاف: "إذا لم يكن ذلك ممكنا، فأنتم بحاجة للذهاب إلى المتاجر والصيدليات بأقل قدر الإمكان وارتداء الأقنعة الواقية والقفازات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عرفة الجمعة 25 شتنبر 2020 - 13:01
و اين التلقيح ، اليس الافضل اعطائهم التلقيح للحفاظ على حياتهم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - citoyen الجمعة 25 شتنبر 2020 - 13:12
اين خو اللقاح الناجح الذي ذكرته موسكو
كورونا نصفها كذب وتضليل والهدف واضح تحكم الماس نية في البشرية
لكن سنة الله فوق شيء
عاد وثمود وهامان وفرعون
اصل الحياة السعي من اجل الرزق
والحرية اغلي شيء في الحياة. لاثمن لها
لكن عند التجبر تتدخل القدرة الالهية لان الانسان والارض لايمكن ان يملكهما احد
فهم خلق الله
اما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا فالي زوال
هذا منطق ديني وليس تشدد
ا او اقصاء لاحد او ظلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - متتبع الجمعة 25 شتنبر 2020 - 13:32
لصد كورونا، عليكم لزوم منازلكم مدة سنتين قابلة للتجديد. على الدولة عدم السماح بالخروج لأي كان دون رخصة لمقدم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.