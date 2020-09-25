24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:14
|13:24
|16:45
|19:24
|20:39
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "أحداثٌ بلا دلالة" .. خرافة سينمائيّة توثق تعقيدات مغرب السبعينات
- في الانتخابات الأمريكية .. قطار البيت الأبيض يمرّ من ولاية أوهايو
- هكذا تسخّر مخابراتُ الجزائر الإعلامَ الفرنسي للهجومِ على المغرب
- "خازن المملكة" يدعو إلى اعتماد التدبير الإلكتروني لملفات المعاشات
- "حزب البام" يواصل مراكمة التقاطبات بظهور حركة تصحيحية داخلية
"الفيروس" يُغلق 118 مدرسة ويصيب 413 تلميذا و807 أساتذة (5.00)
العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)
- رئيس الحكومة يعد المغاربة بالاستفادة من اللقاحات ضد "كورونا" - (108)
- تلاميذ يشتكون "غياب" الأساتذة في المدارس وضُعف نظام "التفويج" - (75)
- الجزائر وجنوب إفريقيا تتشبثان بدعم أطروحة البوليساريو الانفصالية - (72)
- هكذا تسخّر مخابراتُ الجزائر الإعلامَ الفرنسي للهجومِ على المغرب - (61)
- التصالح مع أرقام الإصابات بـ"كورونا" يتسلل إلى نفوس المغاربة - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
موسكو تطالب المسنين بلزوم المنازل لصد كورونا
دعا عمدة موسكو سيرجي سوبيانين اليوم الجمعة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وكذلك من يعانون من مشاكل صحية مزمنة، إلى البقاء في المنزل، حيث سجلت السلطات الاتحادية زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ومع بدء موسم الإنفلونزا في ظل اشتداد البرودة بمرور الوقت، أشار سوبيانين إلى زيادة خطر الإصابة بمرضين في الرئة في نفس الوقت.
وقال سوبيانين في بيان عبر موقعه على الإنترنت: "إن اجتماع مرضين، نزلة البرد وفيروس كورونا، أمر خطير للغاية ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة".
وأفادت خدمة رصد اتحادية روسية صباح اليوم بأن عدد حالات كورونا في البلاد ارتفع بأكثر من 7200 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى رقم لهذا المؤشر خلال ثلاثة أشهر.
وسجلت روسيا إجمالي أكثر من 1ر1 مليون حالة إصابة بكورونا، وهي رابع أكبر حصيلة للحالات في العالم بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.
ونصح سوبيانين المسنين بمطالبة ذويهم الأصغر سنا بالتسوق بالنيابة عنهم. وأضاف: "إذا لم يكن ذلك ممكنا، فأنتم بحاجة للذهاب إلى المتاجر والصيدليات بأقل قدر الإمكان وارتداء الأقنعة الواقية والقفازات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
كورونا نصفها كذب وتضليل والهدف واضح تحكم الماس نية في البشرية
لكن سنة الله فوق شيء
عاد وثمود وهامان وفرعون
اصل الحياة السعي من اجل الرزق
والحرية اغلي شيء في الحياة. لاثمن لها
لكن عند التجبر تتدخل القدرة الالهية لان الانسان والارض لايمكن ان يملكهما احد
فهم خلق الله
اما الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا فالي زوال
هذا منطق ديني وليس تشدد
ا او اقصاء لاحد او ظلامية