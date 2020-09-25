طعن أشخاص قرب المكاتب السابقة لـ"شارلي إيبدو"

هسبريس - أ.ف.ب

أصيب أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم جروحهما خطرة، في هجوم بسكين الجمعة قرب المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة في باريس، حسبما أعلن مصدر مقرب من التحقيق لوكالة فرانس برس.

واثنان من المصابين في حالة حرجة، وفق شرطة باريس التي أضافت بأن شخصين مشتبه بهما لاذا بالفرار.

وتأتي حادثة الطعن بموازاة جلسات محاكمة في باريس لشركاء مفترضين لمنفذي الهجوم على شارلي إيبدو في يناير 2015 والذي أودى بحياة 12 شخصا.