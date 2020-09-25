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"الداخلية الفرنسية" ترجح الدافع الإرهابي لهجوم باريس
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:37
رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن يكون هجوم باريس الذي أسفر الجمعة عن سقوط جريحين أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة، "عملا إرهابيا إسلاميا".
وأوضح الوزير في تصريح لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية أن الهجوم وقع "في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين الإسلاميين، ومما لاشك فيه هو هجوم دام جديد على بلدنا"، على حد تعبيره.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - بن ناصر الجمعة 25 شتنبر 2020 - 21:08
الإسلام بريئ سيدي الوزير من الإرهابيين عليك دراسة الإسلام لكي تتظح لك الأمور، وإسم الإسلام دال على السلام، وبإلصاق التطرف و الإرهاب باالإسلام فإنكم تسيئون للأمة الإسلامية بكاملها ما لا نسمح به لأي كان
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