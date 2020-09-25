24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1413:2416:4519:2420:39
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. من أين لك هذا؟ (5.00)

  2. عمالة اليوسفية تمدد أوقات إغلاق المحالّ التجارية (5.00)

  3. العلمي يُقدم تفاصيل مخطط الإنعاش الصناعي في أفق سنة 2023 (5.00)

  4. اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية (5.00)

  5. الوداد البيضاوي يخطف اللافي من الترجي التونسي‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | خارج الحدود | "الداخلية الفرنسية" ترجح الدافع الإرهابي لهجوم باريس

"الداخلية الفرنسية" ترجح الدافع الإرهابي لهجوم باريس

"الداخلية الفرنسية" ترجح الدافع الإرهابي لهجوم باريس
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 25 شتنبر 2020 - 20:37

رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن يكون هجوم باريس الذي أسفر الجمعة عن سقوط جريحين أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة، "عملا إرهابيا إسلاميا".

وأوضح الوزير في تصريح لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية أن الهجوم وقع "في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين الإسلاميين، ومما لاشك فيه هو هجوم دام جديد على بلدنا"، على حد تعبيره.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - بن ناصر الجمعة 25 شتنبر 2020 - 21:08
الإسلام بريئ سيدي الوزير من الإرهابيين عليك دراسة الإسلام لكي تتظح لك الأمور، وإسم الإسلام دال على السلام، وبإلصاق التطرف و الإرهاب باالإسلام فإنكم تسيئون للأمة الإسلامية بكاملها ما لا نسمح به لأي كان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.