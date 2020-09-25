"الداخلية الفرنسية" ترجح الدافع الإرهابي لهجوم باريس

هسبريس - أ.ف.ب

رجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن يكون هجوم باريس الذي أسفر الجمعة عن سقوط جريحين أمام المقر السابق لمجلة شارلي إيبدو الساخرة، "عملا إرهابيا إسلاميا".

وأوضح الوزير في تصريح لمحطة "فرانس 2" التلفزيونية الفرنسية أن الهجوم وقع "في الشارع الذي كان يضم مقر شارلي إيبدو، وهذا هو النهج المتبع من قبل الإرهابيين الإسلاميين، ومما لاشك فيه هو هجوم دام جديد على بلدنا"، على حد تعبيره.