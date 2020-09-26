مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

هسبريس - أ.ف.ب

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، السبت، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط مطالب دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية.

وقال أديب في كلمة متلفزة: "إنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة" بعد مساع كثيرة مع الأطراف المختلفة في البلاد ووسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.