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الرئيسية | خارج الحدود | مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية

مصطفى أديب يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 26 شتنبر 2020 - 11:44

اعتذر رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، السبت، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وسط مطالب دولية متزايدة بحكومة تنفذ إصلاحات ضرورية.

وقال أديب في كلمة متلفزة: "إنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة" بعد مساع كثيرة مع الأطراف المختلفة في البلاد ووسط خلافات على توزيع حقائب وزارية.

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