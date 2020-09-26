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منظمة الصحة تخشى تسجيل مليوني وفاة بكورونا

منظمة الصحة تخشى تسجيل مليوني وفاة بكورونا
هسبريس - أ.ف.ب
السبت 26 شتنبر 2020 - 17:39

تخشى منظمة الصحة العالمية أن يتسبب وباء كوفيد-19 بوفاة مليوني شخص إذا لم تقم الدول بما يلزم لكبح انتشاره، فيما تتزايد الدعوات لتوزيع عادل للقاحات المستقبلية.

وتسبب الوباء بوفاة مليون شخص من بين أكثر من 32 مليون إصابة، بما فيها سبعة ملايين في الولايات المتحدة وحدها. كذلك، أغرق اقتصادات العالم بركود غير مسبوق وأجبر منظمي الأحداث الثقافية والرياضية الكبرى على إلغائها أو تأخيرها.

وردا على سؤال في جنيف عن احتمال أن يصل العدد النهائي للوفيات بكوفيد-19 إلى مليوني شخص، اعتبر مسؤول في منظمة الصحة العالمية الفرضية معقولة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين: "ما لم نبذل كل الجهود، لن تكون الأرقام التي تتحدثون عنها مجرّد تصوّر بل لسوء الحظ وللأسف محتملة جدا".

وفي محاولة لتفادي ذلك، انطلق سباق محموم على اللقاحات، وهو من جهة يشمل التوصل للقاح ضد الفيروس، وضمان كل دولة حصولها على ما يكفي من الجرعات منه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - افريقي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:03
لو كانت منظمة اللاصحة العالمية تخشى موت البشر، لاهتموا بافريقيا التي تفقد مئات الالاف من البشر سنويا جراء أوبئة أخرى وأمراضا لا يهتمون بها.. فقط لانها افريقيا "الفقيرة" .. تبا لهم !
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2 - عمر الافراني الآساكي السبت 26 شتنبر 2020 - 18:04
بسم الله الرحمان الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام . صدق الله العظيم اتمنى من المسؤولين الذين على رأس هذا البلد بأن يأخذو العبرة من هذه الجائحة .
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