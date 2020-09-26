ماكرون يتناول الأزمة اللبنانية في مؤتمر صحافي

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث مساء الأحد في مؤتمر صحافي حول الوضع السياسي في لبنان عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلّف تشكيل حكومة جديدة.

ويعكس عقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحافيا في القصر الرئاسي، وهو أمر نادر، مدى اهتمامه بالمسألة بعد إخفاق الفرقاء اللبنانيين في تشكيل حكومة في منتصف شتنبر طبقاً لتعهدات التزموا بها أمام ماكرون في بيروت.

وكان ماكرون، الذي زار العاصمة اللبنانية مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت، نبّه في 2 شتنبر إلى أنّ الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطان أساسيان لحصول لبنان على مساعدات مالية.

وقال خلال لقائه الفرقاء اللبنانيين في بيروت "في حال عدم وفاء (الفرقاء اللبنانيين) بوعودهم بحلول أكتوبر، فسيكون ثمة تداعيات".