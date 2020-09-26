24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:49
|07:15
|13:24
|16:44
|19:23
|20:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منعشون يربطون حل الأزمة بتعميم الأبراج السكنية
- "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية
- صندوق أممي: توفّر موانع الحمل محدود بالمغرب
- رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج
- هل تسحب لقاءات العثماني بالأحزاب السياسية البساط من الداخلية؟
- نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب - (330)
- حملة "خليه يقاقي" تدعو إلى خفض أسعار لحم الدجاج في المغرب - (76)
- المغرب يسجل 2719 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (58)
- أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة - (51)
- أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ماكرون يتناول الأزمة اللبنانية في مؤتمر صحافي
أعلنت الرئاسة الفرنسية السبت أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون سيتحدث مساء الأحد في مؤتمر صحافي حول الوضع السياسي في لبنان عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلّف تشكيل حكومة جديدة.
ويعكس عقد الرئيس الفرنسي مؤتمرا صحافيا في القصر الرئاسي، وهو أمر نادر، مدى اهتمامه بالمسألة بعد إخفاق الفرقاء اللبنانيين في تشكيل حكومة في منتصف شتنبر طبقاً لتعهدات التزموا بها أمام ماكرون في بيروت.
وكان ماكرون، الذي زار العاصمة اللبنانية مرتين عقب انفجار مرفأ بيروت، نبّه في 2 شتنبر إلى أنّ الإسراع في تشكيل الحكومة والشروع في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي شرطان أساسيان لحصول لبنان على مساعدات مالية.
وقال خلال لقائه الفرقاء اللبنانيين في بيروت "في حال عدم وفاء (الفرقاء اللبنانيين) بوعودهم بحلول أكتوبر، فسيكون ثمة تداعيات".