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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس المصري يحذر من محاولات "تدمير البلاد"

الرئيس المصري يحذر من محاولات "تدمير البلاد"

الرئيس المصري يحذر من محاولات "تدمير البلاد"
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 27 شتنبر 2020 - 13:33

حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، من تداعيات عدم الاستقرار في البلاد ومن محاولات "تدمير" مصر، بعد تظاهرات محدودة ونادرة في بعض القري مساء الجمعة.

وقال السيسي، في تصريحات أثناء افتتاحه مجمعا لتكرير النفط في منطقة مسطرد بمحافظة القليوبية (قرابة 37 كيلومتر شمال القاهرة)، "أنا أشكر المصريين" الذيم لم يستجيبوا لدعوات "البعض الذين حاولوا إشعال الوضع".

وأكد الرئيس المصري أن هناك من يحاول استغلال "الفقر" والصعوبات المالية التي يعاني منها المواطنون من أجل "تشكيك الناس في الإنجازات" التي تقوم بها الدولة.

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