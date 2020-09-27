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الرئيسية | خارج الحدود | العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات

العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات

العاهل الأردني يحل مجلس النواب تمهيدا للانتخابات
هسبريس - أ.ف.ب
الأحد 27 شتنبر 2020 - 17:23

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان الأحد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرر حل مجلس النواب الحالي تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية في العاشر من نونبر.

وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إن "الإرادة الملكية السامية صدرت بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد السابع والعشرين من شتنبر سنة 2020".

وأصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في 29 يوليوز إرادة ملكية بإجراء انتخابات لمجلس النواب مع انقضاء أربع سنوات في شتنبر، هي عمر المجلس الحالي، إذ تجرى الانتخابات وفق الدستور مرة واحدة كل أربع سنوات.

وتنتهي الولاية الدستورية لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.

وبموجب الدستور الأردني، للملك أن يحل مجلس النواب، وهو الذي يصدر الأوامر بإجراء الإنتخابات لمجلس النواب.

وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ إذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - medmod الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:12
هذا ما ننتظره بفارغ الصبر في بلدنا الحبيب . سءمنا من هذا البرلمان العاجز والحكومة العجوزة .
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