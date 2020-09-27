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ماكرون يكيل تهمة الخيانة للطبقة السياسية بلبنان
الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:40
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانول ماكرون، الأحد، أنه "أخذ علما بالخيانة الجماعية للطبقة السياسية اللبنانية، بعد إخفاقها في تشكيل حكومة، خلافا للتعهدات التي أعلنتها في أول شتبنر خلال زيارته الثانية للبنان".
وقال ماكرون، في مؤتمر صحافي في باريس، إن "الأطراف اللبنانيين يتحملون كامل المسؤولية عن هذا الفشل".