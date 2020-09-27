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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يطلب إجراء اختبار منشطات لمنافسه بايدن

ترامب يطلب إجراء اختبار منشطات لمنافسه بايدن

ترامب يطلب إجراء اختبار منشطات لمنافسه بايدن
سبيستيان سميث
الأحد 27 شتنبر 2020 - 19:30

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، بإجراء اختبار منشطات لمنافسه الديموقراطي جو بايدن قبل أو بعد مناظرتهما المتلفزة الأولى التي يترقبها الأمريكيون الثلاثاء.

وكتب ترامب على تويتر: "سأطالب بشدة بإجراء اختبار المنشطات لجو بايدن الناعس قبل أو بعد المناظرة ليلة الثلاثاء".

وتابع الملياردير الجمهوري، البالغ من العمر 74 عاما، الذي يواصل التشكيك بالقدرات الذهنية لمنافسه البالغ من العمر 77 عاما: "بطبيعة الحال، سوف أوافق على إجراء واحد أيضًا؛ لقد كان أداؤه في المناظرات متفاوتا بشكل قياسي؛ فقط المنشطات يمكن أن تسبب هذا التفاوت؟"، من دون أن يسند اتّهامه لخصمه بأيّ دليل ملموس.

وفي نهاية الشهر الماضي، طالب ترامب بإجراء "اختبار منشّطات" قبل مناظرته مع بايدن، مشكّكاً في أن يكون أداء المرشّح الديموقراطي في مناظرة له آنذاك طبيعياً.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه سيقبل "بالطبع" بالخضوع إلى فحص مماثل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بن ناصر الأحد 27 شتنبر 2020 - 20:28
مثير لسخرية حقاً
منالأفضل ان تلحق الحقية لمن هو أصغر سنآ
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