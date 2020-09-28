عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

هسبريس - د.ب.أ

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ووفق الوكالة، منعت تلك القوات المصلين الفلسطينيين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.