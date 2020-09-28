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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:05

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم أن قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر في باحات الأقصى، وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ووفق الوكالة، منعت تلك القوات المصلين الفلسطينيين من الوصول للمسجد؛ بحجة منع التنقل لمسافة لا تزيد على 500 متر عن المنازل لمنع انتشار فيروس "كورونا".

ويتهم الفلسطينيون المستوطنين بمواصلة اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، وأداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خالد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:33
ليس هناك إلا نوع واحد من اليهود على أرض فلسطين، اليهود على أرض فلسطين. ليس لأي يهودي شرعية الوجود في فلسطين. لا تعطوا أيا منهم شرعية الوجود في فلسطين.
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2 - med الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:42
كلما الصهاينة يقتربون إلى المسجد الأقصى بنية استفزاز المسلمين فاعلم أن ساعتهم تقترب فالله يمهل ولا يهمل إنهم يحكمون على أنفسهم بالشتات مرة أخرى بإذن الله بدون رصاصة من المسلمين
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3 - مواطن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 12:54
مني العرب باعو فلسطين طبعا اليهود يديرو مابغاو شكون غدي وقفهم؟ولاكن متخفوش هذا إمتحان من الله لملك و رؤساء العرب
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