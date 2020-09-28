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الرئيسية | خارج الحدود | "كورونا" يضع سكان "ووهان" بين الفخر والحزن

"كورونا" يضع سكان "ووهان" بين الفخر والحزن

"كورونا" يضع سكان "ووهان" بين الفخر والحزن
ماثيو نايت من الصين
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:40

مع وفاة أكثر من مليون شخص في العالم جراء فيروس كورونا، أعرب سكان ووهان الاثنين عن حزنهم لاستمرار التأثير العالمي للوباء بعد أكثر من تسعة أشهر من ظهوره في هذه المدينة الواقعة في وسط الصين.

يخالط الفخر الناجم عن صمود المدينة في وجه الفاجعة حزن على تصاعد حصيلة الضحايا في الأمكنة الأخرى.

وقال العالم هو لينغكوان الذي يقيم في ووهان: "وصل عدد الوفيات إلى مليون، وإذا تحدثنا من حيث العدد الإجمالي لسكان العالم، فهذا العدد ليس كبيرا".

وأضاف لوكالة فرانس برس: "لكن الأمر يتعلق بحياة أشخاص... وكل شخص لديه عائلة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:54
ستبقى هذه المدينة الصينية ندير شؤم على العالم الذي لا زال يعاني من الفيروس الصيني كما سماه ترامب
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2 - مقيم بألمانيا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:06
من البداية كان ينبغي تطبيق وصية الرسول صلى الله عليه وسلم و عزل المنطقة حتى لا ينتشر الوباء د.
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12
3 - يوميات الكعبي بوركابي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:13
الصورة واضحة لا تحتاج الى تركيز الوقاية الكمامة رسالة الى شعب كازا للدي اصبحت دولته اكبر البؤر في العالم بغض النظر عن اصل الفيروس هل من صنع البشر او الطبيعة انظباط الشعوب الاسيوية يدرس اعتقد ان الفيروس سبقى الى الابد في المغرب لان اي شخص يرتدي الكمامة يشار اليه وكانه مخلوق فضائي
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4 - R.F الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:17
أرقام الصين كلها مشكوك فيها ، ليست كامريكا أو اوروبا
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5 - الاسبقية للراجلين الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:21
النظام الصيني يسجن مليون مسلم في معسكرات اعتقال بدعوى محاربة التطرف حيث المنع من الصلاة والصوم واكل الخنزير وظل الشينوا ينكرون في البداية وجود هاته المعتقلات التي فضحتها مشكورة امريكا واوروبا وسط صمت الانظمة الحاكمة في الدول المسلمة باستثناء تركيا وانا شخصيا تتبعت الجريمة على صحف فرنسية لان صحف العرب خائفة كحكامها ,اتمنى ان تقاطعو سلع الشينوا
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