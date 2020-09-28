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الرئيسية | خارج الحدود | تونس والجزائر تطالبان بحلّ سياسي للأزمة الليبية

تونس والجزائر تطالبان بحلّ سياسي للأزمة الليبية

تونس والجزائر تطالبان بحلّ سياسي للأزمة الليبية
هسبريس - أ.ف.ب
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:38

جدد وزير الخارجية الجزائرية صبري بوقادوم، الاثنين، تأكيد التطابق بين موقف بلاده وموقف تونس حول الدفع نحو حلّ سياسي في ليبيا بعيدا من التدخلات الخارجية.

جاء موقف بوقادوم خلال زيارته الثالثة التي قام بها إلى تونس الاثنين، والتقى خلالها نظيره عثمان الجرندي، والرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن بوقادوم أكد أنه "تم الاتفاق على مواصلة الجهود المشتركة للدفع بمسار الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الأجنبية من خلال حوار شامل وبناء بين الليبيين أنفسهم حفاظا على أمن ليبيا ووحدتها وسيادتها".

والجزائر، التي تخشى مخاطر عدم الاستقرار على حدودها، تحاول إعادة تفعيل دورها على الساحة الدبلوماسية الإقليمية، وتسعى إلى أداء دور الوسيط في الأزمات التي تتخبّط فيها ليبيا.

ومن المرتقب أن يقوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة إلى تونس "في الفترة القريبة القادمة"، بحسب البيان.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي عسكرياً.

وتفاقمت الأزمة العام الماضي بعدما شنّ المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في الشرق الليبي، هجوماً للسيطرة على طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق التي تمكنت القوات الموالية لها من التصدي له.

وفي 22 غشت، أعلن طرفا النزاع في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار بشكل فوري وكامل وتنظيم انتخابات العام المقبل في أنحاء البلاد، ورحّبت الأمم المتحدة يومها بـ"التوافق الهام" بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - سمحمد المانيا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:46
هل انطلقت الجولة التانية من المفاوضات في بوزنيقة؟ الا مجاوش هاد الاسبوع المغرب عرف بأن العدو افشل الجولة الاولى...
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2 - bennaboukouider الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:48
تدخل في شؤون ليبيا هي الجزائر؟?؟؟؟?؟
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16
3 - mostafa الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:52
يا بوخادوم مادا يعمل المغرب الان في هده القضية وبامر من الامم المتحدة انه تاركا الليبين بينهم ليحلوا مشاكلهم بمفردهم بدون تدخل اي احد اما انتم فتريدون فرض عليهم عسكري
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18
4 - mostafa الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:52
يا بوخادوم مادا يعمل المغرب الان في هده القضية وبامر من الامم المتحدة انه تاركا الليبين بينهم ليحلوا مشاكلهم بمفردهم بدون تدخل اي احد اما انتم فتريدون فرض عليهم عسكري
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7
5 - bennaboukouider الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:53
تعرفون بأن الجزائر تحول جعل مشاركاتها خلق الفتنا والبلبل؟؟؟؟.......
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13
6 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:57
الاتفاق قد تم في اجواء اخوي في المغرب وفي بزنقه بالضبط ولله الحمد والاشقاء الليبيين في الجوله الثانيه من اتفاقيات هم في المغرب الحبيب
وما نرى من الجاره السوء الخذلان والبحث لها على مكان في القوه الاقليميه
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16
7 - ملاحظة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:59
لماذا تم نشر هذا الخبر دون التطرق لنتاءج الحوار الذي يجري ببلادنا بين الأطراف الليبية؟
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1
8 - Amaghrabi الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:03
يا للعجب الجزائر تريد ان تعاكس حتى ما يقوم به المغرب اتجاه اخواننا الليبيين من جمع شملهم وتشجيعهم على الاتحاد من اجل مصير ليبيا المشترك,وهذا الامر لو جاء بمبادرة اسرائيلية لباركوها وشجعوها وشاركوا لانجاحها ,فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
9 - rado الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:05
والله العضيم يا بوقاذوم لم أرى في حياتي منافقبن محترفين متلكم، أنتم تحتلوت أراض ليبية اقتطعها منه الإستعمار العتماني تم الفرنسي كما فعل مع جميع دول الجوار، وتتكلم عن وحدت اراضي ليبيا، هذه الأراضي طلبكم بها القدافي، ولم تستجيبوا خوفا من أن تحدوا الدول الأخرى حدو ليبيا، وهد هو السبب الرئيسي الذي جعلكم مهوسين بالتسلح من أجل ترهيب دول الجوار كي لا تطالبكم باراضيها، وخوفك الشديد من نجاح المبادرة المغربية هو الذي دهب بك الى تونس من أجل طلب العون لسحب البساط تحت أقدام المغرب ليس إلا، م ن هيسبريس
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10 - اللهم ارزقنا حسن الخاتمة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:05
إذا إبتعد حكام الجزائر عن ليبيا ستكون ليبيا بخير تدخل الجزائر اشد خطرا على ليبيا من اي تدخل أجنبي حكام الجزائر يريدون دكتاتورا مثل المقبور القذافي الذي فقدوه وندمو على فقدانه كان صديقا حميما للنظام العسكري الجزائري..
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11 - Marroquino الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:05
هالموصيبة القادومية تحركت لإفساد نجاح اللقاءات الليبية الليبية في المملكة المغربية، الحقد من جارة السوء لا يضاهى في أي دولة في العالم، كل ما نجح المغرب في شيء إلا والجارة الشيطانة تتحرك لتعكير الأجواء.
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12 - كوفيد 20 الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:06
هدا كيتسمى طنيز العكري والركوب على الموجة حيت شافو المغرب نجح في تقريب الفرقاء الليبيين في لقاء بوزنيقة 1وتتمة التوافق خلال نهاية الشهر في نفس المدينة بغاو في نوع من التطفل السلبي ايجاد صيغة باي طريقة لافشال اي تفاهم بين الفرقاء الليبيين بسبب احتضانهم من طرف المغرب
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13 - حسن انجلترا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:09
ان الجارة الشرقية هي المشكل الكبير في الصراعات في شمال افريقيا ونظامها العسكري يريد نظاما عسكريا في ليبيا فحذاري يا اخواننا الليبيين من هاذا النظام الجزائري الدكتاتوري الفاسد.
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14 - جملة ...ذات معاني ! الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:13
الجزائر تريد إعادة سيطرتها على الدبلوماسية الإقليمية...؟
أليس هذا نوع من التهور و الأنانية و محاولة الإعتلاء على جيرانها ...هذا ما يدفع الجزائر حين تتحرك لفسخ ما ثم اتفاقا بين الأطراف المعنية و لم يرضاها !
و لكل تحرك معنى ...في نفس يعقوب ؟
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15 - حسن فاس الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:17
صدق من وصفهم بذباب الخيل اي عندما تبدأ الخيول مسيرتها تتبعها ذباب من نوع خاص وتقوم بلسعها و تعرقل مسيرتها
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16 - الوكيلي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:23
عجيب غريب متقوم به الجزائر لإفشال لقاء بوزنيقة كل ما يأتي من المغرب تحاربه الجزائر
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17 - la migraine>=الجارة الشقيقة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:38
استيقظت متأخرة للغاية ، الجارة الشقيقة، وماذا يعمل الفرقاء الليبيون غير الحوار السياسي؟ ومع ذلك احست بالضعف والوحدة ، فاستعطفت تونس ان تساند كلامها الفارغ ، وكانها ارادت أن تقول: الماء ضروري للحياة.. من لا يعرف ذلك يا ميگرين( يعني الشقيقة..).!.
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18 - جنرالات الشر الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:48
بعد فشلها في الابقاء على القدافي في السلطة بشتى الوسائل بما في ذلك ارسال مرتزقة تندوف لقتل ثوار ليبيا استقبل جنرالات الجزائر اكثر من 200 ليبي مؤثر و يمكن ان يكون مؤثرا و ام يكن ذاك الاستقبال جماعيا بكل كل بمفرده و ذاك للتحكم في الساحة الليبية. و كان للجنرالات هدفان. الاول افشال الثورة و جل عواقبها وخيمة لثني الشعب الجزائري عن الاقتداء بالليبيين و التونسيين و الثاني ضمان ىجود موالين لسياستهم في السلطة الليبية
لذلك يدكر جنرالات الجزائر دائما بانه اا حل في ليبيا دون مشاركة الجزائر و لذلك يعملون على افشال اي اتفاق بين الليبيين
ليبيا باد جميل و له تاريخ عريق و نتمنى ان يتوفق اللبيون في تجاوز خلافاتهم و التفرغ لبناء بلدهم
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19 - مغاربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:49
حكاية الجزائر مع المغرب هي دائماً في الاتجاه المعاكس وهذا راجع للهيمنة العسكرية على الفكر السياسي في البلاد.
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20 - الخبر اليقين الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:56
سبحان الله ياتبون " آش حرق شطايطك آش ضاع ليك " أين كنت قبل أن يبادر المغرب ويقترح الحوار و الصلح بين الأشقاء الليبيين ، هل هذا كلامك أم ملأه عليك العسكر عجيب أمركم يا حكام الجزائر تريدون التشويش على المغرب في كل شيء أحقا تريدون الخير لليبيا لا أظن جربناكم نحن ولم نجني معكم إلا المشاكل بالله عليكم دعوا الشعوب بسلام تفكيك مشاكلكم في بلادكم......
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