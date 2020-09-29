السعودية تطيح بـ"خلية الحرس الثوري الإيراني"

هسبريس - أ.ف.ب

أعلنت السعودية أنها اعتقلت "خلية إرهابية" مؤلفة من 10 أشخاص تلقى عناصر منها تدريبات في مواقع تابعة للحرس الثوري في إيران، حسب بيان صادر عن رئاسة أمن الدولة.

وقال البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية ليل الاثنين: "نتيجة المتابعة الأمنية لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد تمكنت ـ بفضل الله ـ الجهات المختصة بالرئاسة (..) من الإطاحة بخلية إرهابية تلقى عناصرها (..) داخل مواقع للحرس الثوري في إيران تدريبات عسكرية وميدانية؛ من ضمنها طرق وأساليب صناعة المتفجرات".

وحسب البيان، فإنه ألقي القبض "على عناصر هذه الخلية وعددهم عشرة متهمين، ثلاثة منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة".

ولم يكشف البيان عن المزيد من المعلومات، وعن المدينة التي اُعتقل فيه أفراد هذه الخلية.

وأضاف البيان أن "مصلحة التحقيق تقتضي عدم الكشف عن هويات المقبوض عليهم في الوقت الراهن".

ويسود التوتر العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية منذ أعوام عديدة، في ضوء خلافات حول العديد من الملفات الإقليمية؛ في مقدمها الحرب في سوريا والنزاع في اليمن.

وقطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع طهران في يناير 2016، بعد تخريب سفارتها في العاصمة الإيرانية من قبل متظاهرين كانوا يحتجون على إعدام رجل الدين الشيعي البارز في السعودية نمر باقر النمر.

ومنذ قطع العلاقات، تتهم الرياض إيران بدعم المتمردين في اليمن بالسلاح؛ وهو ما تنفيه طهران.