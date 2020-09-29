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الرئيسية | خارج الحدود | الرئيس التونسي سعيّد ينادي بتطبيق عقوبة الإعدام

الرئيس التونسي سعيّد ينادي بتطبيق عقوبة الإعدام

الرئيس التونسي سعيّد ينادي بتطبيق عقوبة الإعدام
هسبريس - أ.ف.ب
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 15:50

أثارت جريمة قتل فتاة تونسية إثر خروجها من العمل الجدل، من جديد، حول عقوبة الإعدام، بعد أن دعا الرئيس قيس سعيّد إلى تطبيقها.

ويصدر القضاء التونسي أحكاما بالإعدام، خصوصا في حق المتهمين بتنفيذ هجمات "إرهابية"؛ لكن لا يتم تنفيذها منذ ثلاثين عاما، وتحديدا منذ العام 1991.

وعثرت الشرطة على جثة الفتاة رحمة (29 عاما)، الأسبوع الفائت، ملقاة في خندق على الطريق بين العاصمة تونس ومنطقة المرسى.

وقامت الشرطة بتوقيف المتهم وإثر التحقيق الأولي معه اعترف بقيامه بجريمة القتل بأن خنقها بيديه ثم سرق هاتفها وهو تحت تأثير الكحول، وفقا لبيان للداخلية.

وطالب والد الضحية، في تصريح إذاعي، بالقصاص وتطبيق عقوبة الإعدام.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وردود أفعال من منظمات المجتمع المدني ووُصفت بـ"البشعة".

وأصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا أكدت فيه أن "الإعدام لا يردع ولا يحد من تفشي الجريمة"، وجددت المطالبة بإلغاء هذه العقوبة.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال اجتماع أمني، الاثنين: "من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام".

وتابع سعيّد: "توفر له (المتهم) كل ظروف الدفاع عن النفس، وإذا ثبت إنه ارتكب قتل نفس أو أكثر؛ فلا أعتقد أن الحلّ هو، كما يدعي البعض، عدم تنفيذ عقوبة الإعدام".

وأضاف في مستهل الاجتماع: "لكل مجتمع خياراته، ولنا خياراتنا ومبادئنا والنص موجود" في إشارة إلى الفصل السابع من المجلة الجزائية والتي ينص فيها على أنه "ينفذ حكم الإعدام شنقا".

وأكد الرئيس التونسي: "لن يتمتع بالسراح مرّة أخرى أو بالتقليص في العقوبة من ارتكب مثل هذه الجرائم البشعة".

وأضاف: "إذا كان هناك عفو فلمن يستحقه لا لمن أجرم مرتين، ويبدو أن القاتل الذي قبض عليه قتل في السابق وتمتع بعفو سابق".

وعبر سعيّد، وهو أستاذ القانون الدستوري، خلال حملته الانتخابية للرئاسية في العام 2019، عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام.

ويقرّ الدستور التونسي للعام 2014 "الحق في الحياة"، ولا يلغي جريمة الإعدام.

وتصدر عشرات الأحكام بالإعدام سنويا في تونس وفقا لمنظمة مناهضة التعذيب في تونس، وتحصي نحو مائة شخص أعدموا في البلاد قبل 1991.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - simo الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:02
دعوة جريئة بعيدا عن الاملاءات الاجنبية بدعوى حقوق الانسان لان تطبيق عقوبة الاعدام اصبحت ضرورة ملحة للردع امام تزايد الجرائم المروعة التي اصبحنا نعيشها حاليا ..قتل واغتصاب وتمثيل...ليس من حل سوى الاعدام
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56
2 - الذهبي المهاجر الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:04
ها كلام معقول
هادشي لى بغينا حتا حنا مغاربة
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69
3 - رجال الدولة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:06
تونس و الجزائر قبلها تستعيد قرارها و سيادتها
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20
4 - عبده/ الرباط الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:10
جميع الأحكام تطبق ليس من أجل ردع الجريمة و لكن من أجل أن يعاقب المجرم على فعلته..... و لذلك يجب تطبيق عقوبة الاعدام مثل باقي العقوبات دون تقديم أي تبرير.... المنطق بقول ذلك
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34
5 - amine الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:23
وأضاف: "إذا كان هناك عفو فلمن يستحقه لا لمن أجرم مرتين، ويبدو أن القاتل الذي قبض عليه قتل في السابق وتمتع بعفو سابق".

zouina, le gars a deja commei un crime et il est en liberté, la peine de mort cette fois, pourqupi gaspiller de l argent pour les frais de l eau chaude et de nouriture, cet argent il faut la donner aux pauvres
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16
6 - Dragonaut الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:26
يجب تطبيق الاعدام ليس عقوبةً، و انما لتفادي تكرار الجرم. فهل يجرؤ أي أحد من الحقوقيين على الجزم بأن المجرم لن يعاود فعلته؟ هذا مع إعطاء حق العفو لذوي الضحية فقط. و هكذا إذا كانت الضحية من عائلة الذين يطالبون بإلغاء الاعدام فهم أحرار في العفو عن المجرم.
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13
7 - احلام الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:28
من قال ان عقوبة الاعدام لا تردع....؟؟!!! جربوها و تكون امام الملأ و شوفو واش يتنقص هاد الاجرام او لا لا...
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15
8 - جمال الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:29
هاد الرئيس سبق كاع التحقيق , ومداولات القضاء , وأمر بتنفيذ هده العقوبة التي تمس بحق الإنسان في الحياة, فيناهيا استقلالية القضاء!!؟ ؟ ؟ المجرم يستحق أقصى العقوبات ولكن بعد المحاكمة العادلة وبدون تدخل السلطات التنفيذية(الرئيس) كما الحالة هنا... عوض أن يهتم بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية لتونس يتدخل في شؤون السلطة القضائية!!.؟ ؟ ؟
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-22
9 - تونس الى اﻻمام . الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:29
الرئيس التونسي رجل فقه وقانون عمﻻق من عمالقة القوانين الدولية ، استفتى ضميره بعيدا عن مزايدات وهيمنة الدول الإمبريالية وفزاعة حقوق الإنسان الوهمية !! فقرر إحياء تونس وتنظيفها من اﻻجرام والمجرمين فدعى إلى تطبيق القانون بما فيه اﻻعدام .
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