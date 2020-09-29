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توقيف أشخاص بفرنسا لتمويل الإرهاب في سوريا
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:40
أوقفت السلطات الأمنية 29 شخصا في فرنسا خلال عملية استهدفت شبكة إلكترونية لتمويل الإرهاب استفاد منها عناصر في تنظيمي القاعدة و"داعش"، وفق ما أعلن القضاء الفرنسي.
وقالت نيابة مكافحة الإرهاب في بيان إن هذه العملية تخللتها "55 عملية دهم في 26 دائرة مختلفة، وأدت الى توقيف 29 شخصا تراوح أعمارهم بين 22 و66 عاما، يشتبه بأن معظمهم ضخوا أموالا في الشبكة لصالح قريبين منهم موجودين في سوريا".