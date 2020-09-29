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كُتّاب وآراء
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الكويت تعلن "الشيخ نواف الصباح" أميرا للبلاد
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:45
أعلن مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء ولي العهد نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.
وقال مجلس الوزراء في بيان تلاه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح "عملا بأحكام الدستور (...) فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده (...) صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغربية و اطفالي كويتيين الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:57
الله يرحمو و يغفر له و ان شاء الله الامير نواف يكون خير سند للكويت و الأمة العربية
2 - محمدين الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:04
أرجو أن يحذو حذو الأمير صباح الأحمد وأن لا ينجر الى معسكر الامارات والسعودية التخريبي في المنطقة وأن يتحصن من العلاقات مع الكيان الصهيوني
3 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:06
أتقدم بخالص العزاء إلى أمير دولة الكويت الجديد في فقدان آب الدبلوماسية الخليجية والعربية في نفس الوقت متمنياتي الصادقة لكم بالتوفيق في مهامكم لتكونوا خير خلف لخير سلف وفقكم الله لما يحبه ويرضاه خدمة للصالح العام وتمنياتنا بأن يجمع الله شمل د ول الخليج على أيديكم لما فيه مصلحة الأمة العربية والإسلامية
4 - محمد الزموري الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:08
وتلك الأيام نداولها بين الناس وفي ذلك عبرة لأولي الألباب إن الكراسي لن تدوم لأي شخص مهما كان شأنه نحن اليوم على وجه البسيطة وغدا في بطنها وطوبى لمن مات والناس تدعوا له لاعليه ومهما طال العمر أو قصر فهناك نهاية وكل ما هو آت فهو قريب وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم الفقيد بواسع رحمتك واغفر لنا وله وتعازينا الحارة إلى ذويه والدوام لله ونطلب من الله تعالى أن يحسن خاتمتنا ويغفر ذنوبنا إنه لا يغفر الذنوب إلا هو سبحانه
5 - محب للمغرب الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 19:28
رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وتعازينا لأشقائنا في الكويت .
انتقال سلس للسطه ولله الحمد نهنئ الكويت وشعبها بمناداة ومبايعة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انتقال سلس للسطلة يواكب تطلعات ومسيرة القاده الكبار بمجلس التعاون الخيجي وتمنياتهم بأن يوفق الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الى مزيدا من التقدم والرخاء والاستقرار .
انتقال سلس للسطه ولله الحمد نهنئ الكويت وشعبها بمناداة ومبايعة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح انتقال سلس للسطلة يواكب تطلعات ومسيرة القاده الكبار بمجلس التعاون الخيجي وتمنياتهم بأن يوفق الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الى مزيدا من التقدم والرخاء والاستقرار .
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